Autant vous le dire tout de suite : il y a de la douceur à la carte. L'OM a l'occasion ce soir de mettre l'OL à six points, ce qui serait assez chouette, et Bordeaux peut recoller à Montpellier. On note quand même que Gus' n'a toujours pas perdu depuis qu'il a posé ses savates en France. On va voir ce qu'il a dans le bide.