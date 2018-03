Revivez Manchester United - Liverpool (2 - 1)

RIDEAU ! On remballe tout ! Et c'est Manchester United qui sort vainqueur de ce choc.



Les hommes de Mourinho ont montré en première période un visage très entreprenant, aller creuse l'écart par Rashford sur deux buts construits dans la verticalité, avant de retrouver ses vieilles habitudes en verrouillant le jeu. Liverpool a cru en ses chances, aidé par un but contre son camp de Bailly, mais cela n'a pas suffit.



United prend cinq point d'avance sur les Reds et met une belle option sur la seconde place. Je vous laisse avec l'immense Maxime Brigand pour le résumé.



Ce fut un vrai plaisir en tous cas de partager ce moment avec vous, vous avez assuré ! À bientôt sur Sofoot.com.