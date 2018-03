En direct : Manchester City - Chelsea (1 - 0)

On va entrer doucement dans ce City-Chelsea et filer vers les compos : côté Guardiola, petite surprise avec la titularisation de Oleksandr Zinchenko à gauche, Kompany et Stones sont sur le banc alors qu'on rappelle que Fernandinho n'est pas là ; côté Conte, toujours pas de Giroud, pas de Morata non plus, Drinkwater va lui assurer le remplacement de Kanté. Rien de rassurant, donc.