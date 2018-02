En direct : Lyon - Rennes (0 - 1)

Sur le papier, c'est un match entre le 4ème et le 10ème de Ligue 1. Mais vous savez tous que ça va être un excellent moment. D'abord parce que cet OL est beau, et ensuite parce que Rennes va être l'équipe surprise de la deuxième partie de saison. On en reparle dans quatre mois, faudra pas dire que je vous l'avais pas dit.