Revivez Lyon - Paris S-G (2 - 1)

Mesdames, messieurs, bonsoir.



On va aller directement au fait : cette saison, on a vibré devant OM-PSG et devant Saint-Étienne-Lyon. Mixez les deux et vous obtenez l'affiche du soir, où les deux plus beaux effectifs offensifs de Ligue 1 vont s'écharper pour montrer qui a la plus grosse.



Alors PAS DE PITIÉ, FAITES CRAQUER LES TIBIAS ET DONNEZ-NOUS DE LA DRAMATURGIE EN BARRE