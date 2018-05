En direct : Jour de finale à Lyon

Tout Marseille attendait ce mercredi 16 mai avec impatience. L’OM est en finale de Ligue Europa, à Lyon, et bataillera contre l’Atlético de Madrid pour décrocher sa deuxième couronne continentale. On vous emmène en balade jusqu’au coup d’envoi de cette finale.

13h15. Les Marseillais comme chez eux au McDo.

Le McDonald's Bellecour a choisi son camp. Le restaurant diffuse en boucle depuis 10 minutes le morceau "Jump" de Van Halen, cher au peuple marseillais. #OMATM @sofoot pic.twitter.com/oq73EqLTcf — Maxime Feuillet (@MaxFeuillet) 16 mai 2018

13h. Qui veut son écharpe ?

12h40. Burnley se prépare à découvrir la Ligue Europa

William, supporter de Burnley, est venu assister à la finale avec sa femme. #OMATM @sofoot pic.twitter.com/dknhlkWyTx — Maxime Feuillet (@MaxFeuillet) 16 mai 2018

12h30. Humiliation made in Marseille.

11h30. Calme plat à la gare de Lyon Part-Dieu

11h30. Balotelli au Vélodrome l’an prochain ?

LE COUP DE MERCATO!Balotelli y Olympique Marseille ont trouvé un accord!Mario va décider depuis les matches avec Italie!Ici tous les détails:https://t.co/J1p3jWYqtw — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 15 mai 2018

10h45. Les Winners sont sur le départ.

La folie sur le Vieux Port !!!! A 10h30 !!! ?? #OM pic.twitter.com/DBgcKuCkj1 — Yoann Riou (@riouyoann) 16 mai 2018

10h30. Ça chauffe sur les réseaux sociaux.

Jour-JMarseille Not Welcome ?? pic.twitter.com/HwQooWUYO6 — Lyon Defenders (@LyonDefenders) 16 mai 2018

Pourquoi les marseillais ne sont pas la bienvenue à Lyon ? Peut-être à cause de leur chant ? Soyez sûrs d’une chose : C’est que du buzz et nous n’attaquerons personne. — Lyon Defenders (@LyonDefenders) 16 mai 2018

10h15. Lot de consolation pour les supporters lyonnais

Old school ?? pic.twitter.com/SK1sM7akC4 — Olympique Lyonnais (@OL) 15 mai 2018

10h. Le prono d’Abidal

9h45. Deux nouvelles recrues pour l’OM

9h30. Point Sécurité

9h20. Le cadeau empoisonné

Cadeau un peu "spécial" reçu par Jean-Michel #Aulas lors du dîner officiel... pic.twitter.com/Jfw2M89EJT — Inside Gones (@InsideGones) 16 mai 2018

Jean-Michel Aulas avec un maillot de Saint-Étienne : la photo polémique qui sort avant le derby pic.twitter.com/tAuYLRRySP — Actualité à Lyon (@pictanews) 29 octobre 2013

9h. Hit Machine

NOZIII " JEAN MICHEL AULAS " (Clip Officiel) Prod by Handy y Kap'z

Par Maxime Feuillet, à Lyon

