En direct : Iran - Portugal (0 - 0)

@AlexOL94 et les autres : Pour rappel, voici ce que prévoit l'article 32.5 du règlement de la FIFA:Le classement de chaque équipe dans chaque groupe sera déterminé par les critères suivants :a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes ;b) la différence de buts après tous les matches de groupes ;c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes ;Si, sur la base des trois critères susmentionnés, deux équipes ou plus sont ex æquo, leur classement sera déterminé comme suit :d) le plus grand nombre de points obtenus après les matches de groupes entre les équipes concernées ;e) la différence de buts particulière des matches de groupes entre les équipes concernées ;f) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes entre les équipes concernées ;g) le plus grand nombre de points de fair-play obtenus sur la base des cartons jaunes et rouges reçus lors des matches de groupe :– Carton jaune : moins 1 point– Carton rouge indirect : moins 3 points (après second carton jaune)– Carton rouge direct : moins 4 points– Carton jaune et carton rouge direct : moins 5 points Pour un même match, une seule des déductions mentionnées ci-dessus peut être appliquée à un jouer ;h) tirage au sort par la FIFA.Bonne lecture !