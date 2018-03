En direct : FC Barcelone - Chelsea (0 - 0)

Bonsoir les truands ! J’espère que vous avez bien composté votre billet avant de prendre place dans votre canap, car ça risque d’aller à 300 à l’heure ce soir. On attaque le dernier match des huitièmes de Ligue des Champions, avec cette affiche alléchante entre le FC Barcelone et Chelsea. Et il ne devrait pas avoir besoin d'ordonnance pour que les choses bougent par ici.