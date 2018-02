Allez les loubards, bienvenue à la table des rois : ce soir, c'est déjà le retour de la C1 et comment ! Quoi, vous n'êtes pas encore convaincus par ce Chelsea-Barça ? On se met en rang, on repense à Iniesta, à Drogba, à la fucking disgrace, à Essien, à Ronnie, à Torres, au sang, aux larmes. Et surtout, on va coucher les enfants : ce soir, pas de quartier.