En direct : Bulgarie - France (0 - 1)

Cowabunga ! Mesdames, messieurs, on y est, enfin. Rangez les assiettes, couchez vos gosses, bandez les yeux de votre double et nettoyez moi ce canap'. La Suède a cogné le Luxembourg 8-0 et nous voilà donc à Sofia pour jouer une belle partie de notre prochain été. Et tout ça va se jouer sans Gino, Gégé et Emil, c'est promis.