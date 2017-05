Récap : Avant-match et enquête en cours à Dortmund

L'enquête avance après l'attentat qui a visé le bus des joueurs de Dortmund mardi soir. Le point sur la situation à Dortmund, à un peu moins de trois heures du coup d'envoi.

⚠️ En raison des contrôles renforcés, il est conseillé de venir tôt au stade. #BvBASM pic.twitter.com/pjIk5DOiqp — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 avril 2017

Impressionnant déploiement des forces de police dans le centre-ville de Dortmund. #BvBASM pic.twitter.com/UCkkl9YYK8 — Martin Mosnier (@MM_eurosportfr) 12 avril 2017

"Wir spielen heute nicht nur für uns. Wir spielen für alle! « #bvbasm https://t.co/xIT96ZA7xH pic.twitter.com/XTGGA1FiUp — Borussia Dortmund (@BVB) 12 avril 2017

Instruction importante pour tous les visiteurs de stade: S'il vous plaît, laissez les sacs à dos à la maison. Merci beaucoup! #bvbasm https://t.co/pcEX6MuKPT — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 12 avril 2017

👏 Die Mannschaft ist da! // The team has arrived! #bvbasm pic.twitter.com/krtw0Phr0i — Borussia Dortmund (@BVB) 12 avril 2017

Le Vice-President Vadim Vasilyev est venu saluer les supporters ! #BVBASM pic.twitter.com/XU4Nr8Q2qV — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 avril 2017

En Allemagne , on joue la carte de la prudence. Durant la matinée, les informations concernant l'attaque du bus du Borussia Dortmund sont sorties au compte-gouttes. De fait, les médias et les Allemands (dans leur ensemble) ont suivi le mouvement. Pas de panique, on ne s'en remet qu'aux informations officielles et on fait confiance aux autorités, histoire de ne pas sombrer dans le chaos.La gestion de cette attaque a pris une autre tournure ce matin puisque le parquet fédéral a pris en charge l'enquête. Ce qui indique que l'attaque est désormais considérée comme étant de nature terroriste. De son côté, la police de Dortmund a mis en place une hotline pour les particuliers qui auraient des questions concernant l'attaque. BBeaucoup d'informations ont circulé ce matin, comme le contenu de la lettre de revendication, retrouvée en trois exemplaires sur les lieux de l'attente, dont le contenu a été livré par la dpa (Deutsche Presse-Agentur, la plus grosse agence de presse allemande). Une lettre qui fait référence à l'attentat de Berlin du 19 décembre dernier et qui dit que désormais, «» Deux revendications dans la missive : le retrait des avions de combat Tornado de Syrie , ainsi que la fermeture de la base aérienne de Ramstein (non loin de Kaiserslautern), l'une des positions des forces aériennes américaines en Europe, d'où sont contrôlés des drones envoyés en Irak et en Afghanistan L'AS Monaco demande à ses supporters d'arriver tôt au stade, notamment à cause des mesures de sécurité renforcées à l'entrée.Le parquet fédéral a déclaré continuer de travailler sur l'authenticité de cette lettre, tout comme sur celle provenant d'Internet, du mouvement antifa, même s'il y a de «» concernant celle-ci. Le parquet a donné une courte conférence de presse à 14h, au cours de laquelle il a déclaré que la piste islamiste «» , même si rien n'est encore sûr : le symbole de l'Etat Islamique n'apparaît pas sur la lettre ; par ailleurs, il est extrêmement inhabituel que l'Etat Islamique pose des revendications de manière aussi concrète. L'enquête tourne pour le moment autour de deux suspects issus de la mouvance islamiste. Une personne a été arrêtée à Wuppertal (au sud de Dortmund ), tandis que deux appartements situés à Dortmund ont été perquisitionnés.Frauke Köhler, la porte-parole du parquet fédéral, a donné plus de détails sur l'incident : les trois engins explosifs étaient truffés de tiges de métal, l'une d'elle s'est plantée dans un des appuie-tête du bus. «. » La puissance explosive des engins utilisés pour cette attaque ont une portée de 100 mètres. On ne sait pas encore quelle substance a été utilisée, ni comment ils ont été mis à feu.À quelques heures du coup d'envoi, de nombreux policiers sont présents dans les rues de Dortmund . Sécurité maximale autour de la rencontre qui débutera à 18h45 au Signal Iduna Park.Outre Marc Bartra , il y a autre blessé : un policier qui a été transporté à l'hôpital. Il accompagnait le bus en moto. Il a été victime d'un traumatisme sonore et d'un choc. Marc Bartra a été opéré du bras dans la nuit. Si au départ, le club pensait que c'était une opération légère au poignet, il s'est avéré que le problème était plus grave. Il se pourrait que le défenseur rate toute la fin de saison. Quoi qu'il en soit, Marc Bartra est rentré chez lui. Il regardera le match ce soir à la télévision pour soutenir ses copains. Reinhard Rauball , le président de Dortmund , a bon espoir que « l'équipe fasse de son mieux ce soir » . Quant à Hans-Joachim Watzke, le DG du BvB, cette rencontre ne concerne pas que le Borussia Dortmund aujourd'hui. « Nous jouons pour tout le monde ! »À l'entrée du stade, les contrôles sont renforcés et les sacs à dos interdits. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne risque pas d'y avoir de problèmes entre les fans des deux clubs, qui sont désormais unis par des liens forts.Des Monégasques arrivent au stade, en chantant. Pas envie de se laisser abattre.Mais oui, la police allemande qui tweete en français !Le bus de Monaco arrive.Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.Celui du BvB est également arrivé.Bartra un jour en Ligue 1?ILS SONT LÀ. ENFIN.BvB + ASM = Amour. Pour toujours.La compo du Borussia Dortmund : Bürki - Bender, Sokratis, Ginter - Piszczek, Schmelzer - Weigl, Guerreiro - Dembélé, Kagawa - Aubameyang.Le XI de l' ASM Sur Sky, Lothar Matthäus n'est pas content : si ça ne tenait qu'à lui, le match n'aurait pas eu lieu aujourd'hui.Sous la marche triomphale d'Aida, les joueurs du BvB font leur entrée sur la pelouse. Avec un t-shirt en soutien à Marc Bartra Thomas Tuchel sur Sky : «On finit sur cette sortie de Tuchel qui a l'air d'en vouloir à l'UEFA : «» Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous sur le live de la rencontre qui sera assuré par l'immense Alexandre Doskov !