En direct : Anderlecht - Paris S-G (0 - 1)

Salut les biloutes ! Comment allez-vous ? Moi ça mousse, c'est mon anniversaire demain, vous avez le droit de me le souhaitez avec un peu d'avance, ça va c'est cool. Si vous voulez pas, c'est pas grave non plus on a autre chose à faire ce soir avec ce match de C1 entre Anderlecht et le Péesseugé. Yé yé yé !