Un PSG-Barça fantastique, un match retour démentiel, un petit bonhomme de Bondy qui casse la baraque. Emmanuel Bourgaud. Les larmes de Gigi. Une brochette d'exilés en Turquie. L'AS Monaco sur le trône. Du Patrice Évra jusqu'à la lie. En 2017, on a vu...

2

Vidéo

32 - @KMbappe est le meilleur buteur français tcc en 2017 parmi ceux évoluant dans les 5 grands championnats (32 buts). Prodige. #Opta2017 pic.twitter.com/qLh5WG0j5l — OptaJean (@OptaJean) 21 décembre 2017

[VIDEO] @DominosLigue2 : Amiens, la minute folle qui a tout changé ! https://t.co/1BgQBOjpPi — beIN Sports (@beinsports_FR) 19 mai 2017

Graças a Deus ele não falhou o penalty!Na favela é assim pic.twitter.com/j6WCsm99DX — Rivalo Sports Brasil (@RivaloSportsBR) 14 décembre 2017

Gigi #Buffon crying on Rai TV after the match. Terrible.LEGEND. pic.twitter.com/LoDmKbvSZz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 13 novembre 2017

Vidéo

L'intégrale des Gifs de célébrations de Bristol est énorme pic.twitter.com/3PZDIjIW9M — Mino (@Minoskovic) 20 décembre 2017

When you don/t understand what's a RED CARD pic.twitter.com/hhG2O4029L — Football Funnys (@FootballFunnys) 18 octobre 2017

Viva el fútbol !!! pic.twitter.com/eBQW7PAi5I — DidierRoustan (@DidierRoustan) 11 octobre 2017

The Panama ball boy did everything in his power to get his country to the World Cup last night pic.twitter.com/Q75LOKys3A — EPL Bible (@EPLBible) 11 octobre 2017

Vidéo

Vidéo

l'arbitre accorde en montrant sa montre pic.twitter.com/ax2xmTER14 — Philou (@philousports) 16 décembre 2017

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

« J'ai décidé de m'exprimer pour la première fois sur ma situation au PSG sans filtre et sans tabou » Hatem.#icicestparis #laforcedudestin pic.twitter.com/7jeegSt6XA — Hatem BEN ARFA (@HatemBENARFAn) 26 mars 2017

Le coup de cœur de @Fernandez_beIN : "Depay, un geste fabuleux !" pic.twitter.com/LqFMJaDRKG — beIN Sports (@beinsports_FR) 13 mars 2017

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Par Florian Lefèvre

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

... Olivier Giroud claquer un Prix Puskás dès le jour de l’An. Comme ceci.... Kylian Mbappé, 18 ans, ouvrir son compteur en Ligue des champions, inscrire sa dizaine de buts dans la compétition (du jamais-vu pour un joueur de son âge), et enfiler plus de pions en club (32) que Giroud et Benzema réunis.... Du grand Cristiano Ronaldo . Le Portugais a passé la barre des cinquante buts sur l’année civile. Comme en 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 et 2011. Solide.... Du grand Paulo Dybala . Avec le numéro dix d’ Alessandro Del Piero dans le dos.... Du grand Moussa Maazou ... Le Real Madrid de Zizou remporter une deuxième C1 consécutive. Une première depuis l’ AC Milan d’ Arrigo Sacchi en 1989-1990.... Mais ce n’est pas grand-chose par rapport au frisson envoyé par l’immense Mario Mandžukić en finale.... Neymar ... Neymar . À Paris. Pour 222 millions d’euros.... Reste que le patron du PSG se nomme... «... Et Amiens , sixième de Ligue 2 après 95 minutes lors de la dernière journée, grimper pour la première fois dans l’élite au buzzer.... Un coup de kalash’ sur un terrain rustique brésilien. Le football amateur qu’on aime.... Une barrière s’effondrer au stade de la Licorne. La LFP décharger Amiens SC de toute sanction.... Un projecteur de 25 kg en suspension au-dessus du stade de la Licorne. «» selon Bernard Joannin , le président du club amiénois.... Des arrêtés préfectoraux, des interdictions de stade et des pointages au commissariat causés par l'utilisation festive de fumigènes.... Les larmes de Gigi. Cinq Coupes du monde, c’est déjà pas mal, champion.... Anthony Mounier signer à Saint-Étienne.... Anthony Mounier casser son contrat le lendemain sous la pression de certains supporters, qui menaçaient de lui briser les jambes parce qu’il avait insulté les Verts en célébrant un but avec Nice en 2012. Des prix Nobel, ces gens, à n’en pas douter.... Leroy Sané se tatouer cette saloperie après son but contre Monaco ... L’AS Monaco de Jardim tordre le Man City de Guardiola à Louis-II.... Mohamed Salah devenir le 346Pharaon.... Patrice Évra envoyer un Mawashi-Geri gauche «» dans la tronche d’un supporter de l’OM.... Patrice Évra se mettre en scène en train de donner de la nourriture à un sans-abri.... Patrice Évra à la ramasse en Ligue 1.... Le Pat’ carbo, à 36 ans.... ces génies de Bristol City taper Manchester United.... Le Brésil redevenir le grand Brésil sous la coupe de Tite. Coutinho-Gabriel Jesus-Neymar, c'est... Deux sympathisants du Barça célébrer un carton rouge contre Piqué comme un but.... Jérémy Grimm demander Madame en mariage à la Meinau, le jour où le Racing Club de Strasbourg a fait sonen Ligue 1.... Titi et Grosminet devenir des quadras. Putain de coup de vieux.... Le Pérou se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis l’édition 1982. Plaisir.... « Ronnie » Rodelin aller chercher le maintien du Stade Malherbe au Parc des Princes. Costaud.... Lionel être Messi.... Un ramasseur de balle panaméen exemplaire.... Des Dragons rouges nous hérisser les poils.... La Roma dire au revoir à son. C’était beau...... Et qui de mieux que Daniele De Rossi pour parler de Totti ? «(...)... Wazza revenir à la maison. Avec les valises pleines.... Jonathan Joubert mettre l’attaque de l’équipe de France dans sa poche.... Le CRUFC disparaître dix-sept ans après l’arrivée de Reginald Becque sur le podium du Stade de France.... Des fans de City fidèles au poste.... du bordel à Furiani.... La Juventus logotomisée dans un truc super design, mais qui ressemble plus à une marque d’horlogerie qu’un écusson d'une institution de football.... La montre de François Letexier sonner pour ce but fantôme. Raison invoquée par la LFP : «» . Ah, oui, d'accord.... Julian Draxler soulever la Coupe des confédérations, grâce à une préparation de stakhanoviste ... Thomas Monconduit, pilote d’une Peugeot 207, ex-chômeur, devenir une sentinelle de référence en Ligue 1.... La main ferme de Manuel Nooooyyyyyyya.... Un match de dingos entre Beşiktaş et l’OL.... Le Paris Saint-Germain accomplir son meilleur match de ces vingt dernières années contre le Barça.... Le maire de Mont-de-Marsan, Charles Dayot, bouffer un rat après avoir parié que le Barça ne pourrait pas faire de... Gabriel Jesus pousser le Kun sur la touche. Hier, c'est loin.... La Ligue 1 devenir meublée, confortable et fonctionnelle.... Emre Can envoyer une bicyclette magistrale.... Le marché des transferts partir en. Neymar à 222 millions, OK, mais Kyle Walker à 57 millions, sérieusement ?... Dennis van Duinen, seul face au but vide.... Benjamin Mendy faire montre de ses progrès en anglais. Ederson, blessé ? «... Hatem Ben Arfa, au bord de l’eau, le regard dans le vide. #laforcedudestin... Le frère de Malcom débarquer en Ligue 1. Ou presque.... Nabil Fekir montrer son tricot dans le Chaudron. Taille patron.... Le maréchal des logis-chef Mekil faire son petit effet au Stade de France en reprenantd’Oasis.... Ce gourmand de Memphis Depay ... Un supporter d’ Everton , ayant son fiston enroulé dans le bras gauche, gifler Anthony Lopes avec sa main droite. Papa coq.... Le LOSC devenir une couveuse.... Le Sporting Club de Bastia descendre en National 3 et Yannick Cahuzac signer au Téfécé. Quel crève-cœur.... Une interview de génie avec Mohammed Anas : «... Le gardien de Sutton United, Wayne Shaw, s’engloutir une(très précisément une tourte de bœuf haché, pommes de terres, oignons et rutabaga, originaire des Cornouailles) pendant un match, faire le tour du web, perdre son travail le lendemain, être suspendu deux mois par la FA, gagner un concours de bouffe, faire une dépression.... la jeunesse anglaise enfiler les breloques.... Kamel Zaroual réaliser le rêve de tout supporter marseillais.... Le car du Borussia Dortmund attaqué par un mec qui voulait s’enrichir en bourse. Tout va bien.... Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Carlo Ancelotti et Massimo Carrera devenir champions avec la Juve, Chelsea, le Bayern et le Spartak Moscou. L’école italienne se porte bien.... Alexandre Lacazette partir comme un seigneur de Lyon....ambiancer le titre de l’AS Monaco. «... Dries Mertens faire pipi sur la Louve.... Olivier Echouafni - «» - se foutre de la gueule du monde.... L’Atlético de Madrid dire adieu à Vicente-Calderón.... Geoffrey Jourdren demander un «» aux supporter nancéiens et allumer la tronche d’un Brestois.... La Süper Lig devenir lasuprême.... Ian Toothill, supporter de Sheffield Wednesday et atteint d’un cancer en phase terminale, sur le toit du monde avec un drapeau de Sheffield United. Monsieur.... Le PSG effectuer un total de quatre passes entre la 85minute et le coup de sifflet final de son huitième de finale retour à Barcelone. Dont trois engagements.... Benjamin Moukandjo descendre en Ligue 2. Après Monaco et Nancy, il a porté la poisse au FC Lorient.... Un Napoli-Juventus avec des maillots noirs et des maillots jaunes. «» , déplore Maurizio Sarri.... La voisine du club de Juillan OS, près de Tarbes, installer sa chaise au milieu du terrain, lassée de recevoir de multiples ballons dans son jardin.... Gerard Piqué en larmes.... Un slam fou de David Hellebuyck. «» Malheureusement pour la chanson française, l’auteur a supprimé son œuvre face aux critiques qu’il a subies.... Une ribambelle de costauds raccrocher les crampons : Philipp Lahm, Kaká, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Maxwell, Xabi Alonso.... Sans oublier Pantxi Sirieix, Nicolas Seube et Stéphane Lannoy.... Marcelo Bielsa renouer avec l’hospitalité française....George président du Liberia.... Tony Adams en transe.... Lukas Podolski à la plage au Japon avec un cochon.... Le 1. FC Cologne de retour en Coupe d’Europe pour la première fois depuis un quart de siècle. Et ça s’entend.... Raymond Kopa , Stéphane Paille, Piet Keizer, Olivier Baudry et quelques autres partir pour de bon se faire des gueuletons à la table de Loulou Nicollin.