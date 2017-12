En 2017, ils ont dit...

« Encore des mots toujours des mots les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire, rien que des mots. » 2017, c'était aussi ça.

139

Feu Loulou

Verbes de Liguain

Salut Bernard, à notre grand souvenir!! J'espère que tu n'as pas replongé.. Fais gaffe ça fait perdre la mémoire ? https://t.co/3fTjijtgXh pic.twitter.com/xl4jL4br7B — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) 1 mars 2017

Paroles d'Europe

La patte à DD

Par Maxime Brigand et Théo Denmat

Propos tirés de Skysport, La Provence, L’Equipe, Canal Plus, El Mundo Deportivo, BeIn Sport, SFR Sport, Ziggo Sports, Le Progrès, Kicker, Sport Bild, RAI, Twitter et de conférences de presse.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

(place de la)» – Crochet de, coq à crête orange, parti trop tôt, dans le pif de la cellule de recrutement du Montpellier Hérault SC.» –, président du FC Metz , qui déteste les pétards et la mémoire.» –, cuisiné à la mode de Caen , en février 2017.» –, boss de l'OM visiblement en froid avec l'Olympique football club de Charleville., deux points, ouvrez les guillemets : « (Luis)(...), mars 2017)» – Luis Attaque et sait aussi contre-attaquer.(...)» –, victime de la double peine en mars : défaite dans la course à la présidence de la FFF, défaite à domicile contre Lorient avec l' ASNL . Réponse de: «» Qui s'y frotte s'y pique, qu'ils disaient.(...)» – Livraison annuelle de, plus fort qu'Akuma.(...)» –, dépeceur du Nord, dépecé dans le Nord.» , «» , «» , «» –est de retour en Ligue 1.» –, esthète, après la défaite de Troyes à Dijon (3-1) fin novembre.» –, avant la fête.» –, féru de théâtre.» Il n'y a plus de doute :appartient clairement à la team Rohff.(...)» –, tout simplement.» –, dans les colonnes dedébut mars, torse bombé.» –, mi-juin, dans les abdos de CR7."(Au moindre dérapage) je te tuerai, je te mettrai un coup de boule." » –et Serge Aurier, la belle histoire.» –, qui déclare la guerre.» –profite d'un Manchester- Tottenham pour prendre des nouvelles de l'arbre généalogique de Dele Alli » –et ses copains de Manchester City » –, plume au bout des doigts, au moment de la retraite de Totti. Le même Gigi qui lâchera dans les larmes, le 13 novembre dernier, ceci : «» –, boulanger en colère contre le pétrole."Bonjour comment vas-tu ?"» –, dans une interview donnée à» –et Gerard Piqué, amis pour la vie.» –, quelques semaines après avoir interdit à son épouse de venir au stade par «» . C'est ça, ouais.» –, philosophe.