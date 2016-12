Des surprises, des pleurs, des larmes. De l'amour. Des matchs de l'Euro décevants, mais beaucoup de souvenirs. Des buts barjots, des sosies fous et surtout le grand Marcel se révéler. En 2016, on a vu...

la reponse va vous surprendre (j'ai chialé) pic.twitter.com/90LhNFkCl7 — Philippe (@philousports) 1 septembre 2016

|LIVE - beIN SPORTS] Corentin Tolisso à Geoffrey Jourdren : "Pourquoi tu t'affiches" https://t.co/KzRg8w50BA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 21 septembre 2016

Hummels trying to pretend he and other #GER players are not terrified because of @WillGriggFirehttps://t.co/0h2y4sOktp — Newstalk Sport (@NewstalkSport) 21 juin 2016

Très fière de toi @GrzegKrychowiak c'est parti pour une nouvelle aventure👍Muchas gracias Sevilla yo no te olvidaré💋 pic.twitter.com/C3gPtgGEEN — Célia Jaunat (@CeliaJaunat) 4 juillet 2016

La sortie du Parc des Princes de madame #Jese pic.twitter.com/UsYxNzzFDr — Simone Rovera (@SimoneRovera) 8 août 2016

The worst defeat in our history. England beaten by a country with more volcanoes than professional footballers. Well played Iceland. — Gary Lineker (@GaryLineker) 27 juin 2016

Match du Steaua (vs Man City) et tifo "Only Dinamo Bucarest"... Génial sabotage des ultras du Dinamo. #STEMCI pic.twitter.com/Me9Pk2iZ8Y — Xavier Coffin (@Xavier_Coffin) 16 août 2016

Par Florian Lefèvre

... les Bleus battre l’Allemagne en demi-finale d’une grande compétition. Pour toi, Patrick....... Frédérique tenter le tout pour le tout dans le jeu... Serge Aurier faire une sacrée pub au réseau Periscope.... Leicester remporter la Premier League à 5000 contre 1. CINQ-MILLE-CONTRE-UN !... Geoffrey Jourdren interrompre une interview de Corentin Tolisso. «... un match de malade entre le Bayern et la Juventus..... un but de MALADE MENTAL signé Juan CuadradoAlvaro Morata.... le tout raconté par un grand dramaturge :... Canal plus perdre les droits de la Premier League, mais chopper ceux de la Coupe de la Ligue. Pour 34,90 €/mois, seulement !... Un peu de vie revenir dans le virage Auteuil du Parc des Princes.... Ledu Legia Varsovie en Ligue des champions. Attention les yeux.... Le chauve des tirages au sort intronisé parrain du foot mondial.... Le Havre AC de Bob Bradley foutre une raclée 5-0 à Bourg-en-Bresse Péronnas, lors de la 38e journée de Ligue 2, mais louper l’accession en L1 à un but près.... Bob Bradley se barrer du HAC en plein saison pour rejoindre Swansea, en Premier League.... Bob Bradley gicler du banc 85 jours plus tard. Bilan avec les: onze matchs, deux victoires, sept défaites et beaucoup de moqueries à cause de ses expressions américaines. L’amitié entre Britanniques et, c’est plus ce que s’était.... le PSG sacré champion après 30 journées, en bastonnant l’ESTAC 9-0 à l’extérieur.... un pétard signé Dimitri Payeeeeeeeeeeeeeeettt,... Cette composition d’un fan de Wigan nommé Sean Kennedy…… devenir une folie !... beaucoup de chics types venus d’Irlande ... Steven Gerrard, Luca Toni, Miroslav Klose… raccrocher les crampons. Une sacrée cuvée.... Le Chili rejouer le même sale tour à l’Argentine, en finale de la Copa América. 0-0, et ça se règle aux penaltys.... Lionel Messi franchir la barre des 500 buts en carrière en avril dernier. À 28 ans, peinard.... Lionel Messi prendre sa retraite international.... Et la déclaration d'amour d'Omar da Fonseca à la... du grand Cristiano Ronaldo.... du grand N'Golo Kanté.... du grand Jean-François Bédénik :... Mamadou Sakho tomber par hasard sur Blaisou à Paris.... le retour des Rangers en première division écossaise.... Séville remporter son Europa League annuelle.... Des maillots de Higuain brûlés un peu partout dans les rues de Naples.... Higuain marquer contre Naples. Un but à 90 millions.... des hooligans russes à Marseille.... des Dragons nous donner des frissons.... Pascal Olmeta poser avec la dépouille d’un éléphant. Champion.... Mediapart porter la plume dans la plaie avec les... un Belge rater un match de l’Euro à Lyon parce qu’il faisait la sieste ... ce cochon de Joachim Löw se détendre à sa manière pendant les matchs de la sélection allemande.... Maria réciter son plus beau poème.... Un Norvégien péter les plombs :... Arsène Wenger passer le cap des 20 ans à Arsenal. Respect.... Le Bordelais André Poko poser avec un maillot de l'OM. Et rejoindre Kardemir Karabükspor, quelques semaines plus tard.... Oscarine Masuluke se faire un nom aux quatre coins de la planète.... Didier Deschamps se passer de Karim Benzema . Karim Benzema expliquer que «» .... La chasse aux Pokémon irriter José Mourinho . Résultat : à MU, interdiction de pratiquer cette saloperie 48 heures avant les rencontres.... Johan Cruyff , Carlos Alberto , Trifon Ivanov, l’équipe de Chapecoense nous quitter.... West Ham dire Adieu à Boleyn Ground, et bordel, que c'était beau ... Quelques bons joueurs taper la balle au Palais-Royal ... le PSG rater son recrutement. Enfin, tout dépend comment on voit les choses…... un coup de casque de Dejan Lovren procurer un orgasme aux fans de Liverpool.... Gary Lineker en slip sur le plateau de la BBC.... Gary Lineker lucide après la défaite descontre l’Islande : «... Le tweet de l’année publié par le ministère des affaires étrangères islandais :... Les ultras du Dinamo Bucarest réaliser un coup de génie dans le stade du Steaua :... Les larmes de Grizou en finale de la Ligue des champions.... Les féminines de l'OL remporter la Ligue des champions.... Super Mario Balotelli en Ligue 1 !... Les Bleuets champions du monde U20.... Daniel Lauclair interviewer Kylian Mbappé :... Les Brésiliens retrouver le sourire.... Diego Maradona vouloir se castagner avec Juan Sebastián Verón à la mi-temps d’un match … pour la paix.... Un concours de très haut niveau du raté de l’année entre ce Serbe :et la jeune Espagnole Nahikari García :... Gábor Király à l’aise dans son jogging.... Ce chef d'œuvre de Xherdan Shaqiri , qui n'aura même pas permis à la Nati de remporter un match à élimination directe dans une grande compétition depuis 1938.... un discours puissant de Pascal Dupraz :... Dirk Nowitzki imiter la grande Zaza :... Mauro Icardi publier une autobiographie, à peine polémique.... L’empire hongrois envahir Marseille :... Des Vikings posés leur Drakkar un peu partout sur les berges de l'Hexagone.... Patrice Evra nous faire marrer avec ses vidéos, et surtout, nous donner la chair de poule.... Eder marquer un très beau but pendant l'Euro. On parle évidemment de celui-ci, hein ? #Troll