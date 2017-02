En 2002, la Juve ratait Cristiano Ronaldo

0

AL

Des talents comme Cristiano, les clubs se les arrachent comme un pain au chocolat à quinze centimes. Et ça tient souvent à peu de choses pour qu'ils signent d'un côté ou de l'autre.C'est l'ancien directeur technique de la Vieille Dame, Gianni di Marzio, responsable des zones étrangères entre 2001 et 2006, qui le révèle à, une agence de presse espagnole ce dimanche. Il était en visite au Portugal pour voir Ricardo Quaresma , joueur du Sporting Portugal à l'époque. Lors de la rencontre Sporting Belenenses à laquelle Di Marzo assite, l'enfant terrible du football portugais est sur le banc. C'est donc finalement un autre joueur qui lui tape dans l'oeil : Cristiano Ronaldo , dont c'était seulement le troisième match pour les verts et blancs.Le Portugais a encore le visage plein d'acné, il n'a que dix-sept ans, mais le responsable de la Juve est déjà convaincu : «(Di Marzio est napolitain,» , explique-t-il àC'est là que tout capote. Le deal prévu pour amener Cristiano Ronaldo à Turin était d'échanger le prodige lusitanien contre le Chilien de la Juventus Marcelo Salas. Seulement, le Chilien refuse (il finira un an plus tard à River Plate). L'accord est brisé, Cristiano ne jouera jamais en noir et blanc. En 2003, c'est le Diable Rouge Alex Ferguson qui l'attire à Manchester.CR7 aurait pu jouer avec Trezeguet, il se contentera finalement de Saha.