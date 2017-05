Emporté par la Saúl

Devenu à 22 ans une gueule centrale de l’Atlético de Diego Simeone, Saúl Ñíguez représente définitivement aujourd’hui le futur d’un club qui touche à la fin d’un cycle magnifique. Retour sur deux années qui ont changé la perception autour du fils de Boria, entre douleur et sacrifices.

0

Le symbole du futur

Youtube

« J'ai mis ma santé en jeu pour ce club »

Youtube

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, ils n’auront eu que le silence pour réponse. En quatre ans, la rivalité avait pourtant été ressuscitée après une longue période sans combattre avec les mêmes gants, ni sur les mêmes rings. Avant ce qui devait être la cinquième bataille européenne en trois ans entre les deux voisins, Zinédine Zidane avait été clair : «» Reste que cette fois, l’ Atlético ne s’est pas battu. Trop juste physiquement, dépassé techniquement comme rarement et donc balayé justement dès la première manche (0-3) d’une demi-finale de Ligue des champions déjà pliée avant le retour. Voir les hommes de Simeone déposer les armes aussi facilement n’est pas normal, mais est plutôt logique si l’on regarde bien la saison qu’ils viennent de parcourir.L’objectif, aujourd’hui, n’est donc déjà plus à la C1 – si ce n’est pour l’honneur – et les regards se sont automatiquement tournés de nouveau vers une campagne nationale où lesont confirmé ce week-end leur troisième place après une victoire décrochée au mental face à Eibar (1-0) alors que Séville a été bloqué à domicile par la Real Sociedad (1-1) et que Villarreal a été séché au Camp Nou (1-4). Cette fois, les « Indiens » n’ont pas résisté face aux « Vikings » , c’est comme ça. L’heure est déjà presque au bilan d’une saison qui restera ratée pour l’ Atlético et qui pourrait être la dernière de l’ère Simeone. Il est donc légitime de se poser une question : que restera-t-il derrière leDes succès, des souvenirs et donc surtout un esprit, ce que Juanfran , héros malheureux de la finale de C1 2016 face au Real (1-1, 3-5 aux t.a.b.) décrivait ainsi dans une lettre adressée aux supporters il y a un an : «» S’il fallait garder un visage pour résumer l’ Atlético actuel, il faudrait alors se tourner vers celui de Saúl Ñíguez . Vingt-deux piges, un homme qui parle de son second club formateur – il a passé deux ans au Real Madrid en 2006 et 2008 – à travers «» et que Diego Simeone évoque comme un joueur «» En quelques années, le gamin d’Elche, fils de l’ancien buteur des, Boria, est devenu un symbole dans le cœur des habitués du Calderón.Simple, Saúl Ñíguez a réussi à devenir une copie de Gabi : un milieu axial, costaud sur l’homme, endurant, discipliné et tactiquement ordonné. Cette saison, il a parfois été utilisé à droite, à gauche, selon les besoins de Simeone là où il a même évolué par le passé en défense centrale avec Paco Jémez au Rayo Vallecano . Puis, derrière le joueur, il y a l’homme, celui qui était grande gueule étant gosse avant de se faire voler ses affaires à plusieurs reprises dans le vestiaire du Real et celui qui a craqué il y a quelques semaines après la qualification des siens en Ligue des champions à Leicester . Ce soir-là, Saúl Ñíguez avait inscrit le but décisif (1-1) comme il l’a fait à plusieurs reprises cette saison.Et, face à la presse, l’homme a tout lâché : «» Tout ça est la conséquence d’un choc traumatique avec le défenseur du Bayer Leverkusen Kyriákos Papadopoulos en février 2015, et l’histoire se terminera à l’hôpital, dans les bras d’un père en larmes et avec un rein détruit. «» , poursuit Saúl Ñíguez , qui n’avait jamais reparlé de cette cicatrice jusqu’à il y a quelques semaines.Sur le coup, il enchaînera les vomis sur la route du vestiaire, tombera dans le vestiaire, aura «(...)» Et il a tenu au mental et au sacrifice avant de revenir à Leverkusen en février sur un enroulé magnifique dans la lucarne de Bernd Leno . Cette saison, Saúl Ñíguez a tapé les cent apparitions avec l’ Atlético toutes compétitions confondues, et si less’en sont sortis à plusieurs reprises, c’est en partie grâce à lui, à l’image de son but décisif face à Eibar samedi. Son rôle s’est même agrandi, le poumon n’hésitant pas à sortir dans la presse pour dégainer contre les envies de départ d’ Antoine Griezmann l’été dernier : «(...)» Des propos que Koke aurait pu tenir hier et que Saúl Ñíguez n’hésite plus à sortir. Comme un étendard des valeurs de l’ Atlético , ce qu’est aujourd’hui devenu celui pour qui tout aurait pu brutalement s’arrêter.