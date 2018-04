Empoli champion et promu en Serie A

31

AC

Pour remonter le plus vite possible en Serie A, Empoli a choisi de prendre l'ascenseur.Les hommes d' Aurelio Andreazzoli ont pu laisser éclater leur joie ce samedi, malgré le match nul concédé à domicile face à Novara (1-1) lors de la 38journée de Serie B.Relégué en deuxième division l'an passé, Empoli a su rebondir tout de suite en validant sa montée pour l'élite et empochant au passage le titre de champion. Avec 77 points et quatorze d'avance sur leurs dauphins à quatre journées de la fin, les Toscans ne peuvent plus être rattrapés par Parme et Palerme (à égalité). En 2018-2019, Empoli jouera donc bel et bien sa treizième saison au plus haut niveau sur le plan national.Et un derby de plus en première division italienne l'an prochain, un !