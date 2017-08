Emmanuel Rivière arrive à Saint-Symphorien

#Mercato C'est officiel, l'attaquant Emmanuel Riviere s'engage pour les deux prochaines saisons avec les Grenats ☑️ pic.twitter.com/EvjDWf91dx — FC Metz ☨ (@FCMetz) 25 août 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mieux que David Villa , on tient lede la journée.Perdu à Newcastle , qui l'avait prêté la saison passée à Osasuna (quinze apparitions, une petite passe décisive), Emmanuel Rivière va faire son retour sur les pelouses de Ligue 1. L'attaquant passé par Sainté, le Téfécé et l' ASM a paraphé un bail de deux ans avec le FC Metz À 27 ans, le Martiniquais va tenter de relancer une carrière qui a pris du plomb dans l'aile depuis son départ du Rocher : quarante-huit apparitions pour seulement trois tremblements de filet, en trois exercices entre St James' Park et Pampelune. Robert Redford peut souffler.