Emmanuel Adebayor a songé au suicide

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Embarqué à l’ Istanbul Basaksehir Emmanuel Adebayor va mieux. Auteur de quatre buts en championnat depuis le début de la saison, le Togolais est revenu pour SoFoot sur la fin de sa période en Angleterre et sa situation familiale compliquée, qui l’a poussée à songer au pire.La pression familiale fut telle, à l’époque, que l’ancien attaquant desa expliqué en mai 2015 via son compte Facebook qu’un de ses frères le menaçait au couteau, et que sa famille pillait son argent. Un véritable soulagement pour l’attaquant, qui a enfin pu vider son sac. «