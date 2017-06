Emil et images

Lorsqu’on a demandé à Dimitri Payet les souvenirs du premier France-Suède de sa carrière, son nom est tombé d’entrée : « Je me souviens du numéro dix qui avait marqué sur coup-franc, Emil Forsberg. Un joueur qui nous a fait très mal. » Annoncé successeur officiel d'Ibrahimović en équipe nationale, le meilleur passeur d’Europe cette saison avec le RB Leipzig présente pourtant la particularité d’être « le joueur le plus ennuyant du monde à interviewer. » Et pas de blague, c’est son papa qui le dit.

2. Bundesliga plutôt que Lyon ou Séville

Sa femme porte la culotte

Par Théo Denmat

C’est une course d’élan aussi brève que tonique. Trois pas d’élans, pas plus : à vingt-cinq mètres des cages, il le sait, il s’agit de cadrer. Elle est moins longue que celle de Juninho , moins ostentatoire que celle de Cristiano Ronaldo , mais se rapproche de celle de Gareth Bale , en prenant soin de frapper la balle le plus à plat possible pour la faire bénéficier des coups de vents. Hugo Lloris anticipe, fait un pas à droite. Erreur. Car moins d’une seconde après un impact du pied droit, la trajectoire du coup-franc frappé par Emil Forsberg a, ce 11 novembre 2016, lentement commencer à dérailler dans les lumières du Stade de France . Mais pas comme avant : «, se souvient Mattias Larsson, journaliste pour le journal, canard basé à Malmö - ancien club de Forsberg - et tiré à 55 000 exemplaires.» Son numéro 10 dans le dos, la révélation de la saison 2016-17 de Bundesliga a confirmé deux points en même temps qu’il ouvrait le score face aux Bleus : la Suède tient son nouveau leader technique, et le meilleur passeur d’Europe sait aussi marquer.À quoi tient finalement un titre de meilleur passeur décisif sur une saison ? Prenons le Top 3 à l’envers, à travers les cinq plus grands championnats : Eriksen pointe à 15, De Bruyne à 18, et donc Forsberg à 21. Vingt-et-une passes décisives, non pas délivrées au Kun ou à Harry Kane , mais à une ligne d’attaque Timo Werner Yussuf Poulsen . Le tout saupoudré de huit buts, ce qui fait simplement de lui l’ailier le plus efficace du championnat allemand, devant Ousmane Dembélé et Arjen Robben . Pourtant, lors de son arrivée au RB Leipzig à l’été 2015, rien ne présageait ce grand timide à tutoyer Ibrahimović en sélection. Et pour cause : si lui aussi débarque de Malmö, où il est au passage quasiment assuré de disputer tous les ans la Ligue des Champions, le voilà qui décide à 23 ans de partir en deuxième division allemande dans un club de six ans d’existence. Mais pourquoi ?Pour comprendre les racines d’un tel choix, il convient de rappeler un fait déterminant : Forsberg aime à suivre les traces des membres de sa famille. Le grand-père, Lennart Forsberg - surnommé «» - était un ailier gauche qui débuta sa carrière au club de Sundsvall, à 17 ans, en 1945. Son père, Leif Forsberg - «» - passa l'intégralité de la sienne au même endroit, où il marqua 143 buts en 20 ans de carrière. Une légende pour qui le club a par ailleurs décidé de retirer son numéro 10, comme aux temps du 6 de Baresi au Milan, du 4 de Javier Zanetti à l’ Inter ou du 21 de Diawara à l'OM. Puis est arrivé Emil - «» - qui a d’abord manqué de tout laisser tomber après que le club lui ait signifié qu’il était trop frêle physiquement, raison pour laquelle il hésita illogiquement à se lancer dans le hockey. «» , dit-il un jour pour se décrire. Deux qualités qui l’ont donc mené des patins aux crampons, des patinoires à Sundsvall, puis de Sundsvall à Malmö, où il affronte un soir d’août 2014 le Red Bull Salzbourg pour une qualification en poules de Ligue des Champions. Les Suédois perdent 2-1 mais Emil accouche d’une prestation de grand gourou, récompensée d’un but dans le temps additionnel, point de départ de la qualification des siens au retour (3-0). Dans les tribunes ce soir-là, le directeur sportif du projet football de Red Bull, Ralf Rangnick, cherche des joueurs pour le Leipzig , cousin germanique de Salzbourg. Le voilà désormais persuadé : il tient sa pépite. Le transfert aura lieu un an plus tard, et Forsberg est élu meilleur joueur de deuxième division allemande dans la foulée.Compiler les interviews d’Emil Forsberg est une tâche assez ardue, par le simple fait qu’il en donne peu. Le gus n’aime tout d’abord pas particulièrement l’exercice, mais est surtout ce que l’on appelle «» . Florilège de sobriété : «» , «» , «» . Attention, ne pas voir là le signe d’un cerveau défaillant, au contraire, l’homme est plutôt intelligent. Simplement, Emil et image, ça fait deux. Son père : «» Et d’enchaîner : «» Tout juste apprend-t-on ici qu’il aurait sûrement été vendeur d’article de sports à Intersport s’il n’avait pas percé, et là qu’il aime les boulettes de poissons avec des macaronis. Aucun signe distinctif d’originalité pour un type au profil pourtant lourd de passif, celui des 10 excentrés. Et si Liverpool, le Bayern et surtout Arsenal, qui songe à remplacer Mesut Özil, sont prêts à poser 35 millions sur la table, c’est bien parce que le bonhomme à l’habileté de savoir s’adapter au profil nécessaire à son équipe. En sélection, il porte le 10 et joue meneur de jeu. En club, il occupe l’aile gauche, avec la bonne habitude de repiquer pour frapper pied droit.Des sollicitations à la pelle décrites par les dirigeants de Leipzig comme «» , visiblement sûrs de garder «» . Pas sûr en revanche que Forsberg ne résiste aux sirènes des grands clubs européens, lui qui ne se dit d’ailleurs pas totalement satisfait de sa saison : «» La raison qui pourrait vraiment le pousser à rester au land de Saxe ? Sa femme Shanga, joueuse dans la section féminine du club, et aussi rabat-joie que monsieur : «, se marrait-il il y a mois auprès du média officiel de la Bundesliga."Qu’est ce que c’était ces passes de merde ? Tes courses étaient pourries aussi, et ta finition pareille !"» . Reste à savoir si, par précaution lors des après-midis coup-francs, les voisins du couple prenaient soin de planquer leurs voitures au garage.