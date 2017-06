Emery : « Quoi de mieux qu'une union entre Mbappe et le PSG ? »

1

AS

Au cours d'une conférence au Pays Basque en compagnie d'autres entraîneurs, Unaï Emery a exprimé son désir de voir Kylian Mbappé au PSG : «"Quoi de plus beau que de pouvoir représenter une équipe française ?"L'entraîneur parisien détaille son propos et joue sur la corde sensible pour convaincre son auditoire du bien fondé de voir Mbappé au PSG : «(Pochettino est à côté de lui)"Quoi de mieux pour lui, pour la France , pour le PSG , qu’il y ait une union, une communion entre le joueur (et sa ville)Cette union, cette communion entre un joueur et sa ville, c'est tellement beau... encore plus lorsque c'est Jean-Kevin Augustin qui l'incarne.