Emery no se va ?

Annoncé sur le départ pour laisser place à Jorge Jesus, Unai Emery aura quand même remporté toutes les coupes nationales pour sa première saison à Paris. Insuffisant pour certains, qui ne veulent plus le voir sur le banc de la capitale. Encourageant pour d’autres, qui souhaitent du travail à long terme.



Un changement tactique lourd à effectuer

Par Florian Cadu

Propos recueillis par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Selon beaucoup de médias, il était assis sur un siège éjectable bien plus inconfortable que d’habitude. S’il ne remportait pas le dernier match de la saison, à savoir la finale de la coupe de France Unai Emery ne serait plus là l’été prochain. Oui mais voilà : comme attendu, le technicien arrivé il y a moins d’un an dans la capitale a gagné. Ce qui lui fait, mine de rien, deux coupes dans la besace en une année. Les deux premiers trophées de sa carrière sur la scène nationale. Sauf que pour certains, cela reste bien insuffisant quand on est censé faire franchir un cap à une équipe sur le plan continental.Avant même cette soirée contre Angers conclue par une onzième coupe de France décrochée par Paris (record de la compétition), la troisième d’affilée, l’Espagnol a donc vu les rumeurs enfler sur son éventuel remplacement par Jorge Jesus . Logique, quand on sait que le PSG a laissé le championnat à Monaco et s’est fait humilier par la fameusebarcelonaise sous ses ordres ? Pas sûr. Parce qu’en attirant Emery dans ses filets, Paris savait pertinemment qu’il pariait sur un nouveau cycle. Sur quelque chose de neuf. Sur la durée, donc. Il est ainsi strictement impossible de tirer des conclusions définitives sur une seule saison passée avec l’ancien de Séville. En se débarrassant de ce dernier au bout de quelques mois, le champion de France déchu montrerait clairement l’absurdité de son fonctionnement. Car s’il réfléchit de manière logique, encore une fois, et s'il l'a oublié, il comprendra sans mal que le projet Emery est destiné à prendre du temps pour fonctionner.Lorsqu'il a fait appel à Emery l'été dernier, le PSG devait déjà se dire qu’il y avait quelques risques à court terme. Au point qu’il n’aurait jamais dû être surpris du début de saison en dents de scie réalisé par Thiago Silva et compagnie. Notamment sur le plan tactique. «, note Jérémie Brechet, ancien de Ligue 1, de Liga, de Serie A et observateur attentif du PSG D’où le temps nécessaire et indispensable qu’Emery réclame pour transformer son équipe. Est-ce que les deux parties (entraîneur et club) s’étaient mis d’accord là-dessus ? Est-ce qu’Emery avait proposé des promesses qu’il était incapable de tenir ? Est-ce que Paris souhaite finalement rétro-pédaler et perdre une année de travail (qui n’est certes pas certain d’aboutir aux résultats escomptés) ? Toujours est-il qu’avec cette coupe de France couplée à la coupe de la Ligue, le triple vainqueur de l’Europa League a au moins montré qu’il demeurait un gagnant. Qu’importe le contexte.