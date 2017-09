Emery : « La blessure de Di María est la pire chose qui pouvait arriver »

102

15 - Aucun joueur n’a tenté plus de tirs sans trouver le chemin des filets qu’Ángel Di María (15) en Ligue 1 2017/18. Blessé. pic.twitter.com/1xvFi5CSJJ — OptaJean (@OptaJean) 7 septembre 2017

S'il s'est montré pessimiste en conférence de presse, la blessure d'Ángel Di María n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour Unai Emery » , a ainsi confié l'entraîneur espagnol à la veille de la rencontre, ce vendredi, entre Metz et le PSG (20h45). L'occasion peut-être de lancer Kylan Mbappé sous ses nouvelles couleurs, d'autant que la blessure d'ne devrait pas peser sur le rendement offensif des siens. En effet, Di María commence l'exercice 2017-2018 de la plus mauvaise manière en étant le joueur le plus maladroit du championnat de France