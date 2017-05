Emery félicite déjà Monaco

1

Sauf tremblement de Terre inimaginable, l'AS Monaco sera le nouveau champion de France d'ici une semaine.Large vainqueurs de Lille (4-0), les Monégasques comptent trois points de retard plus une différence de buts ultra favorable (et un match en moins à disputer mercredi contre les Verts) sur le PSG - qui a éclaté Saint-Étienne (5-0) dans le Chaudron.Alors, Unai Emery , a tenu à féliciter l' ASM . «» , a lâché le le coach parisien en zone mixte., note Emery.» Et de conclure : «» .Dimanche prochain, le PSG terminera la saison pour les honneurs face au Stade Malherbe Caen , qui doit aller chercher son maintien.