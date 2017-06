Emery et Zubizarreta vont se rencontrer pour l'Euro 2020

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Non, Emery ne va pas rejoindre l'OM.Ce jeudi 8 juin, Unaï Emery et Adoni Zubizarreta vont se rencontrer pour travailler ensemble. En effet, l'entraineur du PSG et le directeur sportif de l'OM ont été invités par lapour partager leur vision du football.Les deux Basques pourront donc s'exprimer sur le sport qu'ils aiment tant, dans le but de préparer l'Euro 2020 qui se tiendra dans treize villes, dont Bilbao. Luis Fernandez , Monchi et Pochettino seront également de la partie.La question que tout le monde se pose : Unaï va-t-il souffrir de la «» ?