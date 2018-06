Élimination de l'Allemagne : la revue de presse

Un choc. Pire : une désillusion. L’élimination survenue après la défaite face à la Corée a plongé l’Allemagne dans une torpeur qu’elle n’avait pas connue depuis longtemps. Pour le public, il est temps de faire face à la réalité : non, laNationalmannschaft n’est plus un mastodonte inarrêtable. Le cycle entamé par Joachim Löw en 2006 est arrivé à son terme, et il faut tout reconstruire. Pour que la phrase de Gary Lineker puisse résonner à nouveau. Revue de presse.

Links: unsere Seite 1 nach dem 7:1 2014.Rechts: unsere Seite 1 nach dem WM-Aus 2018. pic.twitter.com/r0EB0xpSki — BILD (@BILD) 27 juin 2018

Out, out, out! BRKDWN! Obituaries, no applause, no words, disgraced. German media reacts to historic World Cup exit pic.twitter.com/DNyZhTUJtn — uersfeld (@uersfeld) 28 juin 2018

And here is The Sun front page tomorrow pic.twitter.com/PZr5lngMye — Georgi Kantchev (@georgikantchev) 27 juin 2018

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLO SPORT https://t.co/Nu0u4UnzpL pic.twitter.com/bnkCLcrG56 — TUTTOJUVE.NET (@TuttojuveNet) 28 juin 2018

Dans le centre media, les journalistes brésiliens exultent après le but encaissé par l’Allemagne. L’humiliation de 2014 est toujours dans les têtes. pic.twitter.com/f5WxErse26 — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) 27 juin 2018

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27 juin 2018

Mundo Deportivo | 28 Juin 2018 CONSENSUS POUR ARTHUR ET RÉUNION POUR DE JONG ☑ Unanimité pour la signature du brésilien, dès maintenant, et réunion à Barcelone avec l'agent du néerlandais. pic.twitter.com/KHbtUGwsw5 — PenyaBlaugrana Paris (@PenyaParis) 28 juin 2018

Par Andrea Chazy, Steven Oliveira et Julien Duez

Groupe F Pts J. G. N. P. Diff. 1 Suède 6 3 2 0 1 3 2 Mexique 6 3 2 0 1 -1 3 Corée du Sud 3 3 1 0 2 0 4 Allemagne 3 3 1 0 2 -2



Sa Une était attendue. Le tabloïd, premier quotidien d’ Allemagne , n’a pas pas failli en utilisant, en guise de titre choc, les mêmes termes que ceux qui avaient suivi la victoire 7-1 face au Brésil en 2014 : «» . «» , en VF. Deux termes qui résument à eux seuls une pensée : comment a-t-on pu en arriver là ?À défaut d’analyser des matchs dont il n’y a pas grand-chose à retenir sur le plan sportif, la presse allemande a rivalisé d’originalité lexicale pour traduire le sentiment qui s’est abattu sur le pays. «» (le surnom donné par la liesse populaire au pays dans les compétitions sportives), titrait ainsi le. Plus cynique,, un tabloïd de la capitale, osait un jeu de mots en référence au brûlot «» ( «» ) publié par l’économiste Thilo Sarrazin en 2010 : «» (que l’on peut traduire par «» en français). Quant au mensuel, qui publie un cahier quotidien dans lele temps du Mondial, il reprend la devise officielle de la: #ZSMMN ( « #ensemble » , mais sans les consonnes) pour le transformer en #ZSMMNBRCH. En français, «» , ou «» . Autant de couvertures qui sonnent le glas d’une époque révolue.Cette élimination précoce de l’ Allemagne devrait en effet marquer la fin d’une génération dorée. Celle qui a remporté la Coupe du Monde en 2014, mais qui a été également demi-finaliste en 2010 en Afrique du Sud ou dans le dernier carré aux Euros 2012 et 2016. Pour le, des joueurs comme Mario Gómez (32 ans) et Sami Khedira (31) «» . Leva même plus loin en considérant que Gómez, Khedira, Özil et Kroos «» . À voir si ces messieurs seront accompagnés par Thomas Müller , voire par Manuel Neuer . Même si les deux joueurs du Bayern Munich sont encore réticents à prendre leur retraite - très certainement parce qu’ils ont l’Euro 2020 en ligne de mire -.Il n’y a pas que les joueurs dont la tête est demandée : il y a aussi celle du sélectionneur. Certes, laa connu une belle phase de qualification (dix matchs, dix victoires) et la victoire en Coupe des Confédérations l’année passée, comme le rappelle le. Seulement, «» , analyse le quotidien berlinois. Après douze ans de règne, le dixième(en 110 ans d’histoire) doit penser à laisser sa place. «, écrit le» Continuera, continuera pas ? La question est sur beaucoup de lèvres.L’ Angleterre n’est pas non plus en reste. Et ce même si sa sélection joue ce soir un choc face à la Belgique . Le tabloïd, qui a très certainement inspiré Jean-Luc Mélenchon, est fou de joie et titre «» ( «» en allemand) avec la définition du dictionnaire qui l’accompagne. Lerevient comme d'autres sur «» , pendant quepréfère tacler en s'attardant sur la descente aux enfers depuis le sacre en 2014 via un simple «» . Plus sérieux, leconstate au réveil que «» . Preuve de la résonance de cet échec, même la photo de couverture deest à l’effigie du «» qui «» . Avec l’espoir que leursleur fassent connaître ce sort le plus tard possible.Au lendemain de l’élimination allemande, les quotidiens sportifs italiens présentent presque tous une Une avec les déboires de leurs meilleurs ennemis allemands. «» , titre laconiquement la, qui évoque sans détour «» et rappelle que les Allemands «» . Plus chambreur, lelance carrément une invitation aux Allemands : «» avec la traduction allemande juste en dessous, histoire bien faire passer le message aux intéressés. Lerappelle aussi que, comme les Italiens, les joueurs de Löw sont désormais «» et qu’ils ont désormais eux aussi «» .Enfin, siconsacre une large partie de sa Une à l’arrivée de Cancelo à la Juve, le quotidien turinois tente quand même une comparaison culinaire en comparant les joueurs de laà des «» . Finesse et raffinement au programme, donc.Au pays de Cristiano Ronaldo , les journaux se foutent un peu de la défaite de l’ Allemagne . Car ce qui compte le plus au Portugal l’été reste le marché des transferts. Et c’est ainsi que Saidy Janko , l’ancien latéral droit de Saint-Étienne, fait la Une deavec son transfert officiel au FC Porto . Le quotidien portugais laisse une petite place, tout de même, aux Allemands en précisant que le «» . C’est déjà plus que, qui n’offre aux Allemands que deux mots écrits en bas de Une : «» . Il faut dire quepréfère parler du bordel au Sporting Portugal . De son côté,laisse un peu plus de place aux Allemands en revisitant la fameuse phrase de Gary Lineker : «» .Au Brésil , les journaux préfèrent mettre en avant la qualification de lapour les huitièmes de finale plutôt que l’élimination de l’ Allemagne . C’est notamment le cas du quotidien, qui déclare que «» . Avant de préciser que ce sont deux «» . Mais le quotidien brésilien n’oublie pas totalement son ami allemand et lui laisse une petite place sur sa Une, en insistant sur cette «» . Que les Allemands se rassurent :précise que «» . Ouf. Les journalistes brésiliens ont surtout fait parler d’eux dans le centre média à Moscou en explosant de joie après le but de la Corée du Sud , tandis que les comptes Twitter deetont balancé des «» de 272 caractères. Visiblement, le violent 7-1 subie en 2014 n’est pas vraiment oublié.Laétant déjà qualifiée, l’élimination de l’ Allemagne a fait la Une de tous les journaux espagnols. Pour, cette désillusion n’a qu’une seule explication : «» . Le quotidien madrilène rappelle que l’ Allemagne est «» . Même son de cloche chez l’ami du Barça , le, dont les journalistes ont visiblement fait allemand LV2, qui propose une Une mi-allemande, mi-espagnole : «» . Sinon,la joue sobre en disant «» , tout en notant que ce sont les Coréens qui ont «» . Pour, le plus important reste le marché des transferts et les négociations entre le Barça et l’ Ajax pour De Jong, mais l’autre quotidien pro-Barça du pays garde une petite place pour les Allemands en déclarant que cette élimination fait l’effet d’une «» .