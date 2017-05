Élie Baup verrait bien Alban Lafont à Marseille

9

Elie BAncien entraîneur du TFC et de l'OM, Élie Baup regardera la rencontre entre les deux clubs avec un œil avisé ce dimanche. Dans un entretien accordé au quotidien, le Haut-Garonnais revient sur son expérience au sein des deux équipes, avec pas mal de souvenirs liés aux gardiens.C'est en effet lui qui avait lancé un certain Fabien Barthez dans les années 90. Alors que le club olympien songe à faire revenir Steve Mandanda dans les Bouches-du-Rhône la saison prochaine, Baup en a profité pour glisser un conseil aux dirigeants marseillais. Selon lui, l'avenir des perches de l'OM joue actuellement à Toulouse et s'appelle Alban Lafont Alors, le docteur Alban sera-t-il le guérisseur de l'OM ?