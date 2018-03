El Shaarawy : « Retourner en Ligue 1 est impensable pour moi »

Après quelques saisons de galère, Stephan El Shaarawy a trouvé de la stabilité et de la régularité à l'AS Roma, où il évolue depuis 2016. Avant le huitième de finale retour face au Shakthar Donetsk, l'international italien (25 ans) se confie sur ce match, mais aussi sur son passage raté à Monaco, Mohamed Salah ou encore Mario Balotelli.

« Mais au fil des mois, les décisions de Monaco à mon encontre n'étaient plus les mêmes, ils ne voulaient plus me racheter... Ça a été la douche froide. »

« On a tous en tête que le club n'est plus arrivé en quarts de Ligue des champions depuis dix ans. »

Propos recueillis par Andrea Chazy, à Rome

Nous avions de bons rapports et une bonne amitié avec Mohamed, mais pas trop au niveau culturel. Je suis très attaché au pays natal de mon père, je n’y vais pas souvent à cause de mes obligations professionnelles, mais quand j’aurai plus de temps, j’irai. C'est quelqu'un de très humble, et sur ses qualités de footballeur, je crois qu'il n'y a pas de débat possible.Rester à Monaco était ma volonté depuis le début.J'ai pris la décision de partir de Milan, même si j'aurais aimé sur le moment rester, mais ce n'était plus possible pour tout un tas de raisons. Au début, honnêtement, je me sentais très bien en arrivant à Monaco . L'ambiance qui régnait me plaisait, j'avais réussi mes débuts en marquant en tour préliminaire de Ligue des champions contre les Young Boys Berne. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé trouver de la confiance, de la sérénité avec une ambiance réellement parfaite. Mais au fil des mois, les décisions du club à mon encontre n'étaient plus les mêmes, ils ne voulaient plus me racheter... Tant sur le plan footballistique que personnel, ça a été la douche froide, car je ne m'y attendais pas. Ça a été une grande désillusion. Mais bon, je suis content, car derrière, la Roma m'a contacté et ça m'a permis de me relancer dans un club historique. Finalement, je suis plutôt satisfait de cette issue.Au début, il était content, d'autant que c'est lui qui m'avait voulu. Mais après, je ne sais pas si c'était sa décision ou celle du club de ne pas me racheter.Non, pas vraiment. Avec la Roma, les contacts ont commencé à se nouer mi-décembre et j'ai foncé après quelques rencontres avec des personnes du club.Au début, rien. J'avais la confiance du club, l'ambiance était vraiment géniale et je recevais à Monaco des choses que je n'avais plus eues à Milan depuis longtemps. Et à partir d'octobre-novembre, cette confiance a commencé à manquer sans savoir si c’était dû à l’entraîneur ou au club. Quand un joueur ne reçoit pas cette confiance, c'est très difficile pour lui de réussir.Balotelli a toujours été un joueur extraordinaire, que ce soit au niveau physique ou technique. Je pense qu'à Nice , lui aussi, il a retrouvé un équilibre sur le plan mental. Il devait d'abord se retrouver en tant que personne, et je pense que l'ambiance à Nice, dans le vestiaire, lui a permis de lui donner les clés pour retrouver ce qu'il lui manquait : un peu de sérénité. Le connaissant personnellement, je peux dire que c'est un garçon pur, bon.Je pense que retourner en Ligue 1 est impensable pour moi aujourd'hui. Je me sens bien ici à Rome et j'espère y rester. Au niveau du championnat, le PSG a fait des investissements énormes avec Neymar et Mbappé. Avec l'avance qu'ils ont en championnat, le championnat est d'ores et déjà terminé, c'est une équipe très forte.Aujourd'hui à Rome, je me sens bien. J'espère rester ici pour aider l'équipe à remplir ses objectifs, on se doit de les remplir d’ailleurs.À commencer par accrocher cette troisième place pour aller en Ligue des champions. Au niveau personnel, j'espère me reprendre, car mes dernières sorties n'ont pas été bonnes. Il m'a manqué un peu de continuité, notamment au niveau des buts, et j'espère marquer à nouveau le plus rapidement possible. Pour le match retour contre le Shakthar, nous devons les affronter comme à l’aller tout en gardant la gnaque pendant les 90 minutes. Renverser le résultat serait quelque chose de génial pour la Roma. On a tous en tête que le club n'est plus arrivé en quarts de Ligue des champions depuis dix ans.