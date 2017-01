El Hadary, 44 ans toujours plus haut

À quarante-quatre ans, Essam El Hadary vient de devenir l’homme le plus âgé à jouer une Coupe d’Afrique des nations. Quarante-quatre années qu’il a passées au service de son pays, en témoignent ses quatre victoires dans la compétition, ses sept championnats ou ses 149 sélections avec l’Égypte. Même si un petit passage à Sion est venu s’immiscer.

Un cauchemar pour Drogba

Ami-ami avec le président

Le destin l’avait décidé et il ne pouvait pas en être autrement. Ce 17 janvier 2017, durant le Mali-Égypte comptant pour la première journée du groupe D de la coupe d’Afrique des nations, Ahmed El-Shenawy devait se blesser dès la 13minute en réalisant sa détente sur une occasion adverse. À la 25, il n’avait d’autre choix que de laisser sa place au monument Essam El Hadary , qui devenait du même coup le joueur le plus vieux de l’histoire à fouler une pelouse de CAN. Âgé de quarante-quatre ans et deux jours, le Pharaon battait ainsi le record d’Hossam Hassen, son compatriote, qui avait gardé les cages dans la compétition à trente-neuf balais. Bien entendu, El Hadary s’est offert unpour fêter ça, réalisant notamment une bonne sortie dans les pieds de Moussa Marega à cinq minutes du terme.Impossible de présenter El Hadary sans envoyer des chiffres aussi impressionnants que sa longévité. Attention, c’est du lourd. En vingt-quatre ans de carrière (qui n’est pas encore terminée), le bonhomme a raflé quatre CAN avec sa sélection (1998, 2006, 2008 et 2010 ; meilleur gardien du continent lors des trois dernières dates), dont il a porté les couleurs à 149 reprises et qu’il squatte depuis 1996, sept championnats et quatre nationaux avec Al Ahly, qu’il a défendu de 1995 à 2008, sans oublier les trois Supercoupes et autant de Ligues des champions africaines.En dehors de son palmarès, le premier souvenir de l’Égypte quand elle pense à son héros reste sa performance durant la finale de la CAN 2006. Et plus particulièrement sa séance de tirs au but. Dans une tension extrême, El Hadary a pour objectif de se transformer en cauchemar pour la génération ivoirienne de Kolo Touré, Emmanuel Eboué et Yaya Touré. Résultat : le portier stoppe les tentatives de Didier Drogba , qui ne remportera jamais l’épreuve, et de Bakari Koné, donnant la coupe aux siens.» , balance Julien Brellier, un de ses partenaires au FC Sion en 2008-2009. Parce que oui, El Hadary a joué en Europe le temps d’une saison. Et il est intéressant de s’y attarder, quand on connaît la collection de trophées qu’il a amassés jusqu’à ses trente-sept bougies avec Al Ahly. En 2008, le natif de Damiette décide ainsi de quitter son pays pour Sion, sans prévenir personne. Pas même ses dirigeants. Cette aventure européenne sera la dernière où il remportera un titre avec un club, puisqu'il enchaînera ensuite les clubs égyptiens ou soudanais sans trop de réussite.Lors de son passage en Suisse, Essam ne convainc pas franchement, mais gagne la Coupe. «, note Brellier.» Un portier pas énorme, mais doté d’une certaine aura : voilà ce que les dirigeants du FC Sion ont sûrement pensé lors du transfert.À juste titre, selon Brellier : «» Le milieu de terrain passé par l’Inter et Norwich se souvient de quelqu'un «» À qui il a donc réservé le meilleur. Pour combien de temps, encore ?