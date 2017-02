Eibar freine la Real

0

Real Sociedad 2-2 Eibar

C'est ce qui s'appelle un coup de poignard.Alors que la Real Sociedad se dirigeait vers une victoire importante dans la course à la Ligue des champions, les hommes d' Eusebio Sacristán se sont fait rejoindre dans le temps additionnel par Eibar , pour l'ouverture de la 25ème journée de Liga. Le coupable ? L'ancien meilleur ami de José Mourinho , le milieu de terrain Pedro León (2-2, 90+3).Malgré la mauvaise opération pour desqui ne passent pas devant l'Atletico Madrid au classement, ce match à rebondissements entre les deux clubs basques aura vu deux expulsions assez absurdes.Averti pour avoir exhibé un t-shirt en hommage au sportif et blogueur Pablo Ráez, décédé d'une leucémie, Juanmi ouvre tout de même le score pour les locaux (1-0, 14), avant que le défenseur argentin Gonzalo Escalante ne lui réponde d'une tête piquée sur corner (1-1, 26).Lesse retrouvent en infériorité numérique suite à une faute fantôme du Français Florian Lejeune , qui prend un second carton jaune (46). Hélas pour la Real, Juanmi se voit lui aussi expulsé pour un nouvel avertissement quelques minutes plus tard, dans le jeu cette fois (59).Le terrain un peu moins garni, la Real trouve le moyen de prendre l'avantage par penalty grâce à Carlos Vela (2-1, 67). Elle pense s'installer à la quatrième place de Liga qualificative pour le tour préliminaire de C1, mais c'était sans compter sur Pedro León ...De son côté, Eibar s'accroche toujours à un rêve européen en s'endormant à la septième position.Dans les autres rencontres de la soirée, Valence a confirmé son retour aux affaires en dominant Leganes grâce à un but d' Eliaquim Mangala (1-0), tandis que Malaga , qui avait pourtant ouvert le score, a fini par céder face au Betis Séville (1-2).