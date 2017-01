Eh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Liverpool ?

Avec quatre défaites et une seule victoire lors des huit derniers matchs, Liverpool inquiète. Mais ce passage à vide était plus ou moins prévu en raison de l’absence de Sadio Mané et de la fatigue physique hivernale. Ne reste plus qu’à rebondir dans la seule compétition qui intéresse Jürgen Klopp : la Premier League.

0

Le manque à Mané

Une préparation irréfléchie ?

La Premier League, seule cible

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Samedi soir, Jürgen Klopp s’est surement refusé au sourire facile devant sa télévision. L’homme est un impulsif, mais garde un profond respect pour autrui. Surtout pour ceux qu’il aime. Alors, quand il a observé Sadio Mané rater son penalty en quart de finale de la coupe d’Afrique des nations et précipiter l’élimination du Sénégal contre le Cameroun , l’Allemand s’est seulement promis qu’il allait trouver les mots pour réconforter son poulain. N’empêche qu’en l’espace d’une seule journée, deux de ses problèmes venaient de se régler : son meilleur joueur allait revenir plus tôt que prévu, et son équipe était éliminée de la FA Cup. Parfait pour retrouver un peu de fraîcheur physique et redémarrer une bonne série en championnat.Car actuellement, Liverpool tourne beaucoup moins bien qu’en début de saison. C’est bien simple : lesn’ont pas encore commencé leur nouvelle année. Depuis que le réveillon est passé, James Milner et ses potes n’ont gagné qu’à une seule reprise – et encore, un 1-0 serré contre Plymouth, pensionnaire de League Two -, mariant trois nuls à quatre revers – dont trois sur les trois derniers matchs -. Hasard ou pas, les deux dernières participations de Mané remontent au 31 décembre (victoire 1-0 contre Manchester City ) et au 2 janvier (nul à Sunderland où il avait inscrit le second but des siens). «"Je suis content pour toi, mais d'un autre côté, je pourrais vraiment te botter les fesses", a d’ailleurs lancé Klopp en conférence de presse quand son homme clé s’est qualifié pour les quarts de la CAN.» Preuve que même dans la tête du technicien, l’absence de Sadio fait particulièrement défaut au rendement de son groupe.Mais cette privation n’explique pas à elles seules les difficultés rouges du moment. Comme d’autres clubs, Liverpool doit faire face à la fatigue de ses éléments, qui sont nombreux à connaitre des pépins physiques. Klopp étant un adepte des préparations intensives estivales, ses joueurs le payent logiquement en hiver suite à l’accumulation des rencontres. Surtout que le jeu prôné par l’ancien de Dortmund réclame des efforts énormes aux organismes. Un constat qu’avait prévu il y a longtemps l’ancien préparateur physique des Pays-Bas Raymond Verheijen. Comme la saison dernière. «» , avait-il déjà prévenu en juillet, avant de viser plus directement Klopp il y a quelques jours dans des propos relayés par: «Voilà l’une des raisons qui justifient pourquoi l’homme aux lunettes laisse plus ou moins tomber les coupes anglaises. Il est en effet rare de le voir surmotiver ses troupes dans ces compétitions qu’il juge subsidiaires. En résultent une élimination en League Cup la semaine dernière face à un Southampton à sa portée (deux défaites 1-0) et une autre trois jours plus tard contre Wolverhampton, qui évolue pourtant en deuxième division. Les coupes peuvent d’ailleurs relativiser le tableau noir de cette période 2017 : en Premier League, lesrestent finalement sur une défaite et deux nuls. Pas si inquiétant que ça. Sans l’énergie dépensée dans d’autres épreuves et avec un Mané revanchard, Liverpool devrait donc relancer la machine en championnat sans trop de difficultés. Ce qui demeure la seule véritable priorité de Klopp depuis les festivités de fin d’année.