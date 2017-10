Égalité salariale : le nul impossible ?

Norvégiennes et Américaines ont obtenu le droit de gagner autant que leurs homologues masculins en sélection, les Danoises font le forcing... et pendant ce temps en France, aucune revendication ne filtre. Si l’égalité de rémunération entre footballeurs et footballeuses reste utopique, la question mérite d’être posée alors qu’une Coupe du monde sera organisée en 2019 dans l’Hexagone.

1

Prime-time

Avantages en nature

Objectif 2019

Jouer la prolongation

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Deyna Castellanos peut finir sur le podium du prix Puskás des sélections féminines peuvent gagner des titres alors que les hommes n’ont jamais soulevé un seul trophée ... Bref, les femmes accomplissent autant de prouesses que les hommes, sans que cela ne se traduise sur leur bulletin de salaire.D’après L’Observatoire des inégalités , une femme gagne en moyenne 19% de moins qu’un homme. Dans le football, une joueuse de D1 gagne en moyenne 3000 euros bruts mensuels contre 75 000 euros pour un joueur de Ligue 1, soit une différence de 96%. Un gouffre que les Norvégiennes cherchent à combler depuis l'obtention début octobre d'une revalorisation de leurs émoluments en sélection, comme les Américaines avant elles . Ada Hegerberg et les siennes se partageront donc 639 000 euros par an, contre 330 000 auparavant, soit autant que les garçons qui eux ont sacrifié leurs primes commerciales pour permettre cette égalité.Le geste est fort, même s'il demande à être détaillé. «» , s'étonne Brigitte Henriques, vice-présidente déléguée de la FFF chargée du développement du football féminin qui a consulté ses homologues scandinaves. «» Un accord qui permet d’ouvrir le dialogue sur l’égalité salariale entre hommes et femmes dans le football. Une question posée en des termes inexacts : aucun joueur, fille ou garçon, ne touche de salaire quand il se pointe en sélection. «» , assure Brigitte Henriques.Il faut donc s’exprimer en primes. Point sur lequel la FFF affirme faire mieux que l’égalité. «» , clame Brigitte Henriques, également ex-joueuse internationale. «» Pourtant, ces avantages restent plus symboliques qu’autre chose. Car Griezmann et ses petits copains peuvent compter sur des droits à l’image largement supérieurs (15 000 euros sur les matchs qualificatifs) et ont conservé leurs primes de résultat lors des phases finales. Grâce à leur finale à l’Euro 2016, chaque Bleu a ainsi empoché 250 000 euros. Loin des 15 000 promis à Wendie Renard et consorts en cas de titre mondial. «» , constate Fabien Safanjon, vice-président de l’UNFP en charge du football féminin.Face à cette inégalité, les Bleues pourraient réclamer une part du gâteau plus importante. Les Danoises ont même poussé jusqu’à la grève pour faire valoir leurs droits . Se heurtant à une Fédération récalcitrante, elles ont boycotté vendredi dernier leur match face à la Suède. Un accord temporaire semble avoir été trouvé en attendant de futures négociations. Face à l’éventualité de voir cette contestation arriver en France, la FFF se veut claire sur ses intentions et pragmatique. «» , détaille Brigitte Henriques. «Plutôt que d’égalité, Brigitte Henriques préfère parler d' «» et de «» . «» De vrais engagements qui ne répondent pas à la problématique. Comme si un patron disait à un employé qui a du mal à joindre les deux bouts que tout allait bien puisqu'il a une machine à café dernier cri à sa disposition au bureau.Les joueuses elles-mêmes auraient conscience que l’égalité pécuniaire n’est pas d’actualité. «» , rapporte le syndicaliste Fabien Safanjon. «» Un rappel s’impose : dans le football féminin, aucun club n’a de statut professionnel, même parmi les locomotives lyonnaises et parisiennes. Les footballeuses évoluent donc la plupart du temps avec un contrat fédéral, pas des plus adaptés à leur condition de sportives de haut niveau.Pour que les choses évoluent, Fabien Safanjon évoque deux clés interdépendantes : «» , ainsi que «» . «» Surtout que les pages pourraient se tourner plus rapidement que prévu. Une victoire à la Coupe du monde 2019 à domicile serait un énorme coup de boost : nouveau public, sponsors plus généreux et donc légitimité de reparler de sous. «» , se projette Brigitte Henriques.Derrière la promesse de lendemains meilleurs se cache une conception très méritocratique de l’accès aux droits. Ici, l’égalité se gagne à coups de titres, de médailles et d’audimat. «» , se défend Fabien Safanjon. «(même si le Code du travail oblige les entreprises à l'appliquer, ndlr)» Dommage. Le foot avait pourtant là l’occasion de se poser comme un modèle pour la société. Surtout que ce débat n'est pas le genre de matchs où une égalité peut se régler aux tirs au but.