Effenberg veut réformer la Bundesliga

L'ancien milieu de terrain du Bayern Munich Stefan Effenberg, en a marre de l'utra-domination de son ancien employeur sur le championnat d' Allemagne (18 points d'avance sur son dauphin à 13 matchs de la fin).Pour redonner du sel à une Bundesliga que Jean-François Piège n'aurait aucun mal à qualifier d' «» , il préconise d'en dynamiter complètement les fondements. Son plan ? Diviser laen deux groupes de neuf équipes qui s'affronteraient entre août et décembre en matchs aller-retour.Les quatre premiers de chaque poule seraient alors qualifés pour lesen compagnie du meilleur cinquième et batailleraient pour le titre de champion et les places en Coupe d'Europe dans un classement remis à zéro. Les 9 autres équipes s'affronteraient du coup dans lespour éviter la relégation.Ce système de Bundesliga à deux vitesses permettrait selon(son surnom à son époque bavaroise) de faire gagner la Bundesliga en suspense et donc en interêt.En gros, Stefan Effenberg aimerait bien que l' Allemagne ressemble à la Belgique