Edouard Philippe : le foot au centre...

Le nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, a présenté hier son gouvernement, dans lequel à la surprise générale un ministère des sports a été confié à l'ancienne épéiste Laura Flessel. Certes, l’homme touche à tous les sports et notamment à la boxe, qu'il pratique avec assiduité. Toutefois, celui qui vient de changer de camp et de couleur affiche également un fort penchant pour le foot. D’une manière très calme et consensuelle qui raconte aussi un peu, à sa manière, l'histoire, et peut-être l'avenir de son parcours politique.

Comme tous ses camarades, le gamin s'imagine un petit moment héros des pelouses. « J'ai toujours aimé le football. Quand j'étais petit, je me rêvais joueur de football professionnel. Je rêvais d'être milieu de terrain. J'étais fan de Platini, Giresse, Tigana et cette charnière de milieu de terrain à la française (…). J'aurais aimé avoir le talent pour faire une carrière mais ce n'était pas le cas » . Pas de folie, la réalité s'impose vite et la sagesse pousse vers les grandes écoles – science po puis l' ENA - qui l'attendent plus sûrement que les fumigènes en tribunes. Le voilà qui participe à chiper Le Havre aux communistes, lui ancien Rocardien passé à droite, avec douceur, car l'amour du maillot n'est pas de son humeur. Aurélie Filippetti ne se trompe donc pas tellement quand elle cibla son arrivé à Matignon de cette belle sentence : « Ce sont des transferts, un peu comme en football... »



Devenu maire de la ville, comme il l'avoue lui-même, il a « appris à aimer le HAC » (il dit désormais « on » quand il parle du HAC), ce vénérable ancêtre qui patiente en L2 pour retrouver son lustre d'antan. Un club qu'il n'a jamais connu en L1 depuis qu'il a été élu premier édile. Entre temps, notre homme tranquille qui a besoin que « le sport soit un jeu » , rechausse les crampons de temps en temps avec ses amis députés contre le Variétés Club, pour se prendre « en toute honnêteté une pâté. C'est difficile de tenir une mi-temps avec en face des joueurs qui jouent bien. Quand vous vous retrouvez avec d'anciens joueurs professionnels, je peux vous dire que vous ne faites pas le malin » . Avant de se rendre sur les plateaux de « 20h foot » palabrer aimablement sur le ballon rond.



Voila un trait de caractère qui le distingue de son Président. Alors que Macron utilise l’OM pour s'adresser au peuple, donner un peu de saveur partisane à une personnalité plutôt adepte du « il y a du bon chez tout le monde » , le Premier ministre parle foot pour rassurer, pas pour cliver. Il n'y file aucune métaphore politique ni encore moins de surinterprétation idéologique. Il préfère se fier au noble art pour se préparer au combat politique : « Tous les sports permettent d'évacuer mais la boxe donne confiance en soi, en ses capacités physiques. C'est très technique. Cela impose une maîtrise de soi exigeante. Tu gères mieux l'agressivité, la tienne, et celle des gens en face de toi. Cela m'a probablement rendu plus calme » . Nicolas Sarkozy faillit en faire les frais paraît-il, preuve qu'il n'y a vraiment plus de hooligan au PSG. Toutefois, son affection pour le poste de milieu de terrain en particulier permet d'entrevoir quel chef de gouvernement il sera. « Je n'étais pas assez rapide pour être avant-centre, pas assez physique pour être derrière, mais le milieu de terrain avec un bon fond qui organise le jeu et qui passe, ça, j'aimais bien » . Cela tombe bien, c'est exactement de cela dont Emmanuel Macron avait besoin. En attendant le prochain mercato.

Par Nicolas Kssis-Martov

