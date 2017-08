Edgar Davids croque League of Legends

Après deux ans de procès, Edgar Davids a obtenu réparation auprès du jeu League of Legends pour violation de droits à l'image. Teigneux, le Hollandais a ainsi implanté dans le foot une nouvelle pratique : celle d'attaquer un jeu vidéo. Au-delà de la réparation financière, l'attitude du Pitbull témoigne aussi de la visibilité nouvelle du e-sport, et offre au passage un gros coup de pub au jeu. Retour sur une affaire où personne ne finit en Game Over.

Un procès soudain, plus d'un an après les faits

My son thinks this #LeagueOfLegends #character is based on his dad wahahaha Une publication partagée par mrdavidsone (@edgardavidsofficial) le 5 Juin 2014 à 10h42 PDT

Guns'N Roses, Lindsay Lohann et Overwatch

Le 11 août dernier, le tribunal d’Amsterdam rendait enfin son verdict dans l’affaire(LoL) vs Edgar Davids. Après deux ans de procès, la justice hollandaise donnait donc raison à l’ex-footballeur hollandais face au poids lourd des jeux de rôles. Plus de vingt-quatre mois d’enquêtes pour affirmer que via un personnage, Striker Lucian, LoL violait bel et bien les droits à l’image du Pitbull passé par l’Ajax ou l’Inter. En contrepartie, Riot, la société qui développe le jeu, devra reverser un pourcentage, pas encore déterminé, des gains réalisés en Hollande grâce au personnage inspiré d'Edgar Davids. Bref, le plus culte des joueurs à lunettes risque de recevoir un petit chèque, et a offert à LoL un gros coup de pub.L’affaire remonte à 2014. Quelques jours après le début de la Coupe du monde brésilienne,dévoile une nouvelle skin : Striker Lucian. «» , explique Thomas Cusseau de. Sauf que cette nouvelle skin concerne un personnage réputé agressif – comme Edgar Davids – et ressemble comme deux gouttes d’eau au Pitbull : dreadlocks, peau mate, lunettes et tenue de footballeur.D’ailleurs, Baconhawk, un employé de Riot, lâche le morceau sur Twitter : «» Un aveu supprimé depuis. Au même moment, Davids poste lui une photo sur Instagram dont la légende souligne clairement le manque d’égard d’Edgar pour l’affaire à ce moment : «» À ce moment, le Pitbull ne bouge pas d’un poil.Long à la détente, c’est donc un an plus tard qu’Edgar Davids a le déclic (via ses avocats ?). Conscient de la fortune sur laquelle est installé, le clan Davids attaque le jeu quand bien même laStriker Lucian n'a que peu marché. Aussi vicieux et tenace que sur le terrain, le Hollandais s’en prend subitement en justice à Riot, société mère de LoL. «» temporise Bertrand Amar, producteur d’émissions d’e-sport. Il poursuit : «» C’est donc précisément ce que fait Davids, en saisissant le tribunal d’Amsterdam pour violation de droit à l’image, espérant sans doute toucher le pactole.Après deux ans de procédure – ou de procès dur pour Riot –, Edgar Davids obtient donc un verdict favorable. Si la décision de la justice semble légitime, elle marque aussi un tournant sportif dans ce genre d’affaires, de plus en plus répandues : «» , raconte Bertrand Amar. «» , détaille Thomas. Edgar Davids n’aurait donc fait qu'introduire dans le foot une nouvelle mode : attaquer un puissant éditeur de jeux vidéo pour renflouer ses caisses. D'ailleurs, le Hollandais pourrait embrayer en s'en prenant au jeu, dont le personnage de Lúcio a lui aussi une skin « football » plutôt ressemblant...