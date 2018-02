Ederson va retrouver les pelouses

1

Vocês não sabem a alegria que senti ao voltar ao @Flamengo e recomeçar a fazer o que mais amo. Ter novamente esse convívio, vestir de novo essa camisa e calçar as chuteiras teve um gosto especial. Agradeço a todos que torceram por mim. Ao trabalho! #FlaTV https://t.co/Ul5CmXfVMZ pic.twitter.com/BorW2XAlfa — Ederson Campos (@ederson) 9 février 2018

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Ederson en cache un autre.Le gardien de Manchester City Ederson Moraes , se vantait la semaine passée dans les pages ded'être tellement habile balle au pied qu'il se sentait capable d'évoluer au milieu de terrain et de tirer les coup-francs.Signe du destin, quelques jours plus tard, c'est un autre Ederson , Honorato, qui s'apprête à retrouver les terrains de. Tête connue de Ligue 1 (131 matchs, entre Nice et Lyon ), l'actuel joueur de Flamengo souffrait depuis le mois de juillet d'un cancer des testicules qui le tenait éloigné des terrains. Un retour accompagné d'un message un brin émouvant : «