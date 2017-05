Ederson Moraes vers Manchester City

AS

Consommatrice compulsive, la direction de Manchester City n'attend même plus l'ouverture officielle du marché des transferts pour commencer ses emplettes.Selon la, City serait sur le point de signer Ederson Moraes, le gardien du Benfica Lisbonne. Agé de 23 ans, le Brésilien viendrait remplacer numériquement Willy Caballero et serait un concurrent sérieux à Claudio Bravo pour la place de titulaire la saison prochaine. Après la victoire hier soir en Coupe du Portugal de Benfica face au Vitoria Guimaraes (2-1) , Ederson a d'ailleurs affirmé qu'il s'agissait probablement de son dernier match avec le club lisboète.Après Bernardo Silva et en attendant peut-être Benjamin Mendy, Ederson Moraes pourrait donc être la deuxième recrue estivale des. Trois joueurs annoncés à ... Manchester United il y a quelques semaines.