Ederson Moraes à City, c'est officiel

Déjà 90 millions dépensés alors que le mercato n'a pas commencé...C'est maintenant officiel, le gardien du Benfica Ederson Moraes, a été transféré à Manchester City pour quarante millions d'euros. Et après le transfert de Bernardo Silva , lesont une nouvelle fois frappé un grand coup, à un poste qui leur a fait défaut cette saison. Le club lisboète l'a officialisé via un communiqué.Et si le montant paraît démesuré pour un si jeune gardien, 50% de la plus-value sera reversée à des tiers. La transaction sera donc partagée avec Rio Ave , son ancien club, et la société de Jorge Mendes, l'agent du Brésilien de 23 ans. Une arrivée qui va mettre la pression à Claudio Bravo , peu en forme cette saison.