Eder offre le titre au Lokomotiv Moscou

Le Portugais n'avait plus inscrit le moindre but en championnat depuis le 11 décembre dernier. Mais visiblement, la seule chose qu'il aime, lui, c'est de marquer le pion décisif pour son équipe.Samedi après-midi, le Lokomotiv Moscou recevait le Zénith et devait impérativement s'imposer pour être sacré champion de Russie une journée avant la fin du championnat, et surtout quatorze ans après son dernier titre. Entré à la 79minute, Eder a tout de suite enfilé son costume de héros, et inscrit l'unique but de la rencontre huit minutes plus tard.À cause de cette défaite, le club de Saint-Pétersbourg, cinquième, a très probablement dit adieu à la Ligue des champions la saison prochaine.Un but décisif qui tombe à pic pour Eder , quelques jours avant l'annonce de la liste de Fernando Santos , le sélectionneur portugais.