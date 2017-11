Éder, la Suède sur son chemin

Avec la blessure de Simone Zaza, Éder sera en ballottage avec Andrea Belotti pour venir épauler Ciro Immobile sur le front de l'attaque de la Nazionale. Or, le joueur de l'Inter possède un avantage psychologique de poids avant d’affronter la Suède. Unique buteur de la rencontre lors de l’Euro 2016, il doit cependant retrouver un niveau digne de la Nazionale.

La Suède, et puis plus rien

Remplaçant à l’Inter

Par Antoine Donnarieix

C’était il y a bientôt un an et demi, et l’Italie se frottait les mains à l’idée de sortir du groupe de la mort après seulement deux journées. Déjà vainqueur de la Belgique avec la manière pour sa première à l’Euro 2016 (0-2), larencontre la Suède dans un match où elle peut acquérir son ticket pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de nouvelle victoire. La rencontre est fermée, jusqu’à ce qu’un dégagement de la défense transalpine atterrisse sur la tête de Simone Zaza . En remise, le buteur de la Juve sert Éder, lancé dans une course folle afin de se mettre en position idéale sur son pied droit pour enrouler le ballon et battre Andreas Isaksson . Le buteur de l'Inter crucifie les Vikings à la... 88minute. À cet instant, Éder est avant tout un héros italien.Aujourd’hui, le nom d’Éder prend immanquablement une connotation plus portugaise. La faute à un but en finale de cet Euro français, et qui n’est pas du tout inscrit par le même homme. Car depuis cette fameuse qualification acquise contre la Suède, Éder Citadin Martins ne possède plus le sceau du buteur décisif, bien au contraire. Mis au repos par Antonio Conte lors d’un match pour du beurre contre l’Irlande, Éder est titulaire pour le choc face à l’Espagne à Saint-Denis. Auteur du coup franc qui amène l’ouverture du score de Giorgio Chiellini face à la, le buteur de l’Inter manque une énorme occasion pour tuer le match en face à face avec David de Gea.Transparent lors de la demi-finale contre l’Allemagne, il revient dans la Botte avec, comme tous ses camarades, des regrets plein la tête. L’Italo-Brésilien prend des vacances méritées, mais, au sein de l'Inter, ne parvient pas à retrouver le niveau de jeu qu’il possédait à la Sampdoria. En tant qu’ailier chez les, ses statistiques lors de la saison 2016-2017 sont peu reluisantes : 10 buts et 6 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui vont de pair avec la saison décevante des Lombards, éliminés en phase de poules de la C3, battus par la Lazio en quarts de finale de Coupe d’Italie et classés seulement septièmes de Serie A en fin d’exercice.Logiquement insatisfaite de sa saison, la direction milanaise s’est mise dans l’idée de changer de visage à l’intersaison. Un changement matérialisé par l’arrivée de Luciano Spalletti , beaucoup plus friand des débordements et des frappes du gauche d’Ivan Perišić que du flair perdu d’Éder. Résultat : Éder est placé sur le banc de touche en début de championnat. Pire encore, puisque l’attaquant cumule actuellement... 118 minutes de jeu en 9 apparitions en championnat, pour un but et une passe décisive. Des statistiques faméliques, qui n’empêchent pas Giampiero Ventura de faire confiance à un homme qui garde de bons souvenirs scandinaves. Jeudi, les médias italiens informaient de l’indisponibilité de Simone Zaza à la suite d'une blessure au genou gauche. Ce n’est pas encore une passe décisive, car Andrea Belotti est dans les starting blocks, mais le signe astral d’Éder vient peut-être de se réveiller pour lui offrir un rôle de choix face à cette Suède qu’il adore faire souffrir.