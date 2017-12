27

Eden va-t-il changer de jardin l'été prochain ?La rumeur, qui s'en va et revient à chaque mercato, fait son retour.Chaud comme la braise depuis le début de saison, Eden Hazard attise de nouveau les convoitises des plus grands d'Europe et semble avoir toujours en tête de jouer pour le Real Madrid un jour. C'est son père qui a vendu la mèche dans un entretien accordé au quotidien belge, où il explique pourquoi son fils n'a toujours pas prolongé son contrat avec les: «En terme d'appel du pied, il est difficile de faire mieux.