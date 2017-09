Eden Hazard, joueur le mieux payé de Premier League ?

1

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y avait Paul Pogba et ses 290 000 livres par semaine (environ 330 000 euros) qui faisaient du Mancunien le joueur le mieux payé de Premier League. Il pourrait bientôt y avoir Eden Hazard et ses 300 000 livres hebdomadaires (environ 341 000 euros).Selon la presse anglaise, un nouveau contrat a été proposé au joueur belge de Chelsea , qui gagne actuellement 220 000 livres (250 000 euros). Annoncé parfois au PSG et souvent au Real Madrid à chaque mercato, l'ancien Lillois consoliderait son statut de star de l'effectif londonien. Qui vient à point à qui sait attendre : fin août, Eden Hazard , à 26 ans, déclarait attendre que son club lui propose un nouveau contrat...D'ici peu, il pourrait donc recevoir un salaire digne d'un Ballon d’or. Ne reste plus qu'à en gagner un.