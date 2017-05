Écosse : un arbitre de touche vomit en plein match

0

Referee Craig Thomson shows the red card to assistant Andrew McWilliam after he was sick during Dundee's win over Kilmarnock pic.twitter.com/karCWeSl3h — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) 7 mai 2017

La vomi-line technology a tranché, c'est carton rouge !Samedi se jouait la phase de relégation du championnat écossais et l'équipe de Kilmarnock recevait le Dundee FC. Un match qui s'est soldé par une victoire 0-1 des visiteurs, ainsi qu'une belle déjection de l'arbitre de touche.Andrew McWilliam, le petit bonhomme en fluo à coté du terrain, a jeté son lest en plein match à cause de problèmes intestinaux. L'arbitre central, Craig Thomson , a lui pris ses responsabilités et sorti le carton rouge, renvoyant Thomson aux vestiaires pour se reposer.