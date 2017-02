Džeko songe à arrêter de tirer les penaltys

0

Va falloir se rendre à l'évidence.Ce dimanche, Edin Džeko a foiré magistralement son second penalty de la saison en Serie A. Une frappe toute moisie, hors cadre et aussi puissante qu'un tir de grabataire. Avant de se rattraper, en marquant en fin de match.Du coup, pas fou, Edin réfléchit à passer son tour la prochaine fois que la Louve obtient un péno : «Tant que le jeu n'est pas arrêté, le Bosnien fait en effet des ravages, avec 18 pions inscrits en 24 rencontres de Serie A cette saison. De quoi lui permettre de trôner en tête du classement des buteurs de la Botte.Comme quoi, on peut être miro sur péno et planter comme un acharné.