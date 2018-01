Džeko offre un point à la Roma

30

Sampdoria (4-3-1-2) : Viviano - Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinić (Murru, 74e) - Linetty, Torreira, Praet (Barreto, 80e) - Ramírez - Quagliarella (Caprari, 51e), Zapata. Entraîneur : Marco Giampaolo.

AS Roma (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini (Gerson, 81e), Strootman, Nainggolan - Ünder (Antonucci, 73e), Džeko, Defrel. Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

Un cadeau d’adieu ?Annoncé du côté de Chelsea , Edin Džeko jouait peut-être l’un de ses derniers matchs avec l’ AS Roma ce mercredi soir. Nerveux, l’attaquant bosnien a d’abord, comme ses coéquipiers, fait preuve d’une extrême maladresse devant les cages d’un Emiliano Viviano en forme, avant de délivrer lesd’une superbe tête croisée en toute fin de match (1-1, 90+1). Une égalisation méritée tant l’ AS Roma a enchaîné les occasions sur une pelouse digne de celle de la Mosson.Dominée aux points, la Sampdoria ouvre pourtant le score contre le cours du jeu grâce à l’intervention de cette fameuse VAR, venue signaler une main d’ Aleksandar Kolarov dans la surface de réparation. Un penalty que transforme en force le vétéran Fabio Quagliarella (1-0, 45+2). Les hommes de Marco Giampaolo font alors le dos rond, et sont tout près de doubler la marque sur un coup franc magnifique de Gianluca Caprari , mais Alisson est à la parade (62). Et alors que la Samp croit à un neuvième succès dans son antre du Stadio Luigi Ferraris, Edin Džeko est venu rappeler que la Roma devrait tout faire pour le retenir dans la capitale italienne.