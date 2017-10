Dzeko, le réveil de la bête

Depuis la saison dernière, Edin Dzeko enfile les buts comme des perles avec la Roma. Subsistaient néanmoins encore quelques mauvaises langues, qui soulignaient son incapacité à se dépasser dans les gros matchs, alors que son jeu manquait encore d'agressivité et de vice. Alors ce dimanche face au Milan, Edin a fermé des bouches en s'offrant notamment une baston de bonshommes avec Leonardo Bonucci.

Un gros duel avec Bonucci

Mal nécessaire

Par Adrien Candau

Il a ceux qui doutent et puis il y a Edin. Ceux qui parlent et ceux qui agissent. On a reproché beaucoup de choses au Bosnien lors de sa première saison à la Roma. Des critiques souvent justifiées. Dzeko était trop nonchalant, maladroit, trop discret, en bref, trop tendre pour pouvoir s'imposer en Serie A. Face à ses détracteurs, l'ancien de Manchester City est resté placide. Pour sortir une seconde saison ahurissante d'un point de vue statistique. Bonne nouvelle pour les: la troisième année de l'ex de Wolfsburg du coté de Rome s'annonce autant, sinon encore plus prometteuse.Pour s'en rendre compte, il suffisait de jeter un œil sur la prestation du Bosnien face au Milan ce dimanche. Un match ou Dzeko a impressionné de par la précision de ses transmissions et la justesse de ses choix. Longtemps sevré de ballons dans la surface adverse, l'attaquant n'a pas hésité a jouer plus bas, plus près de ses milieux de terrain, servant de pivot essentiel au lancement de contres romains, sa qualité de passe lui permettant de lancer en profondeur ses partenaires sur les ailes. L'illustration la plus directe de son activité en dehors des seize mètres reste néanmoins son but inscrit depuis l'extérieur de la surface. L'avant-centre a également joliment servi en pivot Nainggolan sur le second but romain, dont la frappe mal repoussée par Alisson finissait dans les pieds de Florenzi, qui doublait la mise.Dzeko ne s'est cependant pas contenté de ces fulgurances d'artiste, au sein d'une rencontre qui a atteint un niveau d'intensité encore rarement vu en Serie A cette saison. Impérial dans les duels aériens, il a également été irréprochable au moment de déclencher le pressing des siens, obligeant même Donnarumma à se rendre coupable d'un dégagement hasardeux qui aurait pu coûter très cher aux. Symbole de la rage de vaincre qui anime le Bosnien, ce dernier se chauffe aussi sérieusement avec l'arbitre et Leonardo Bonucci , en fonçant virilement dans le défenseur de lapour tenter d'amorcer un contre. Edin râle, peste, s'énerve, prend un jaune, tandis que Bonucci, monolithique, reste calme. Mais la colère et la frustration de l'attaquant s'avéreront productives, alors que c'est bien lui qui mènera les siens vers un succès de prestige à San Siro.Un signe supplémentaire que le Bosnien est peut être en train d'achever sa mutation débutée la saison dernière du coté de Rome. Un club où il avait retrouvé ses instincts de buteur compulsif dès sa seconde saison, mais où il manquait encore de mordant et de répondant dans les rencontres qui représentaient des sommets d'enjeu et d'intensité. Muet la saison dernière en demi-finale de coupe d' Italie face à la Lazio ou encore contre Lyon en huitième de finales de C3, il manquait encore un petit quelque chose à Dzeko pour définitivement devenir le chouchou attitré desromains.» , expliquait Luciano Spalletti en décembre 2016 . «» Face au Milan, Dzeko a prouvé qu'il pouvait à la fois faire parler la bête et l’esthète qui sommeillent en lui. Si bien que le gentil buteur de la Louve pourrait bien finir par devenir un implacable leader de meute.