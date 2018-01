Džeko et Emerson s'envolent vers Chelsea

977

Conte aime la Roma et veut le faire savoir.Même s'il n'est plus à la Juve et qu'il n'a plus d'intérêt direct à se renforcer au profit de ses plus féroces concurrents, l'actuel coach de Chelsea continue son marché en Serie A pour renforcer l'effectif desSelon la, les transferts du buteur romain Edin Džeko et du latéral brésilien Emerson sont en passe d'être finalisés dans les prochaines heures. Chelsea va débourser pas moins de cinquante millions d'euros pour les deux joueurs, et seul le contrat de Džeko a fuité. L'international bosnien va s'engager jusqu'en 2021 avec l'équipe de Roman Abramovitch, pour un salaire estimé à 4,5 millions d'euros par an.Un soulagement pour Antonio Conte , en quête d'un attaquant à la suite du départ de Diego Costa ainsi qu'aux performances insuffisantes à ses yeux de Michy Batshuayi . Notamment auteur d'une splendide volée à Stamford Bridge en Ligue des champions cette saison lors de Chelsea -Roma, Džeko va maintenant endosser le rôle de fer de lance de l'attaque des, trois ans après avoir foulé les terrains de Premier League une dernière fois avec Manchester City De belles retrouvailles en perspective.