Dyche compare Sanchez à Harry Potter

LMC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le feuilleton Sanchez arrive à sa fin.Après de nombreux rebondissements, le Chilien devrait signer à Manchester United dans les prochains jours en échange d'Henrikh Mkhitaryan et recevoir une belle rémunération de seize millions d'euros par an. Une rémunération qui ne choque pas Sean Dyche . Armé de son balais, l’entraîneur de Burnley a pris la défense de l'attaquant de 29 ans en le comparant à Harry Potter."Non, non, tu as gagné 150 mille euros pour le premier film, donc tu reçois la même somme maintenant.", a ainsi lancé l’entraîneur anglais dans des propos rapportés parAvec un tel salaire, Sanchez a plutôt intérêt à attraper le vif d'or.