Dybalarbre qui cache la forêt

En lévitation depuis le début de la saison, Paulo Dybala a inscrit à lui seul la moitié des buts des Juventini en Serie A cette saison. De quoi masquer les insuffisances du secteur offensif piémontais, qui se cherche encore.

Gare à l'atterrissage

Le problème Higuaín

Par Adrien Candau

» Le 17 septembre dernier, la Juventus dominait Sassuolo grâce à un triplé de Paulo Dybala , et Max Allegri est alors presque agacé de devoir chercher de nouveaux superlatifs pour qualifier la prestation lunaire de son attaquant. Avant d'affronter la Lazio ce samedi, les chiffres parlent d'eux-mêmes : en sept matchs, la Vieille Dame a planté vingt buts, dont dix ont été inscrits par. Dybala plane sur l' Italie , et la Juve s’est accrochée à ses ailes.Mais Massimiliano Allegri le sait : un jour, l'Argentin va bien devoir atterrir. Et ce sera à ses partenaires d'attaque de refaire décoller les. Problème : le secteur offensif piémontais est encore loin de donner satisfaction. Malheureusement pour la Vieille Dame, n'est pas Blaise Matuidi qui veut , et certaines de ses recrues de prestige bafouillent encore leur football. À commencer par la paire d'ailiers Douglas Costa -Bernardeschi, sur laquelle les Turinois ont investi en tout plus de 80 millions d'euros cet été.Le premier peine encore à s'intégrer au projet collectif, ses prestations sur le pré se résumant pour l'instant à quelques numéros de soliste spectaculaires, mais peu décisifs, en atteste son bilan statistique encore vierge (aucune passe décisive ni but à mettre à son actif cette saison). Selon les médias italiens, Allegri lui aurait également fait savoir qu'il goûtait peu son manque d'efforts sur le plan défensif. Mais il ne désespère pour autant pas de voir le Brésilien s'épanouir dans la Botte dans les semaines à venir : «À 23 ans, Federico Bernardeschi est, lui, confronté à un autre problème, celui de la concurrence au sein des, où il doit se bastonner avec les beaucoup plus expérimentés Mandžukić, Costa et Cuadrado pour une place sur les ailes du onze type d'Allegri. Pour l'instant, l'ancien phénomène de la Fiorentina manque d'initiative et d'audace dans ses prises de décision et n'a dû se contenter que de 127 minutes de jeu en championnat, même s'il a délivré une prestation encourageante lors de l'ultime journée de la Serie A, face à l'Atalanta . Pas de quoi inquiéter les cadres du vestiaire comme Giorgio Chiellini, qui demande de la patience auxenvers l'ancien Florentin : «Si les cas de Costa et de Bernardeschi sont encore loin d'empêcher Allegri de dormir, celui de Gonzalo Higuaín, en revanche, est un dossier qui commence sérieusement à lui casser les pieds. L'Argentin n'est pas au mieux depuis le début de saison, notamment à cause d'un travail physique pas toujours irréprochable, à en croire le technicien. Pipita a même dû faire un petit tour sur le banc dernièrement, laissant la pointe de l'attaque à Mario Mandžukić. Remplaçant lors du derby de Turin, puis face à l'Olympiakos en C1, l'Argentin a eu un comportement exemplaire sur le banc, ouvrant même le score pour la Vieille Dame face au club grec peu après son entrée en jeu, dans un match au cours duquel les Turinois peinaient jusqu'alors à se montrer dangereux.Pas fou, Allegri a titularisé dans la foulée son buteur en série, qui a ainsi retrouvé le chemin des filets en Serie A, face à l' Atalanta . De quoi à la fois satisfaire et agacer le, qui a poussé une mini gueulante cette semaine dans les médias à destination de son avant-centre : «» En somme, comme ses équipiers Douglas Costa et Federico Bernardeschi , que le staff de la Juve va devoir chouchouter pour qu'ils soient à la hauteur des espoirs suscités par leur arrivée. Alors, seulement, Paulo Dybala pourra peut-être s'autoriser à souffler et à descendre de temps en temps de son piédestal. Cessant ainsi de porter presque à lui seul le secteur offensif turinois.